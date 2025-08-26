martes 26 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2025 - 18:51
Delito.

Se hacían pasar por una fundación y vendían lotes ilegales: hay 30 familias afectadas

Los presuntos estafadores captaban a sus víctimas a través de las redes sociales para luego ofrecerles los terrenos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
La fachada del lugar.

La fachada del lugar.

Lee además
Foto ilustrativa.
Peligro.

Alertan por estafas millonarias en Jujuy: cómo son y cómo ver si fuiste víctima
Cómo funciona la nueva estafa virtual por mail que vacía cuentas bancarias en segundos.  
Informática.

Así es la nueva estafa virtual por mail que vacía las cuentas bancarias en segundos

El secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, Eduardo Cazón, explicó que el modo de operación consistía en captar a las víctimas a través de redes sociales, mediante publicaciones en las que se ofrecían lotes a precios aparentemente accesibles. “Vendieron alrededor de 30 lotes a familias que entregaron cuantiosas sumas de dinero, generando así una situación de grave perjuicio y vulnerabilidad”, señaló.

image

Denuncias y causas judiciales

Una vez constatada la ocupación indebida y la comercialización irregular, la Secretaría de Ordenamiento Territorial, junto al Ministerio de Seguridad y la Escribanía de Gobierno, realizaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La causa quedó a cargo de la Fiscal Serrano y cuenta con el respaldo de las denuncias formales presentadas por las familias damnificadas. Sin embargo, Cazón advirtió que los autores de las estafas continúan amenazando a los vecinos e incluso intentando cobrar cuotas por terrenos sobre los que no tienen derecho alguno.

image
Venta ilegal de lotes.

Venta ilegal de lotes.

“Queremos llevar tranquilidad a las familias y reiterar que no deben abonar suma alguna, ya que esas personas no tienen ningún derecho ni autorización para comercializar esos inmuebles”, enfatizó el funcionario.

El secretario confirmó que se conformó un equipo de trabajo interinstitucional para asistir a las familias y resguardar sus derechos. En el predio se realizan vuelos de drones para la mensura del terreno y se armó un legajo con la documentación de cada familia, que será analizada de forma exhaustiva por el Área Social de la secretaría.

“Que las familias se queden tranquilas y cumplan con las medidas de tierras fiscales. Vamos a regularizar y resguardar a todas”, aseguró Cazón.

Finalmente, se recordó que la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat es el único órgano competente para la administración de inmuebles propiedad del Estado provincial. Para consultas, los ciudadanos pueden dirigirse a las oficinas en Alte. Brown 792 o comunicarse al 388-5931421.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alertan por estafas millonarias en Jujuy: cómo son y cómo ver si fuiste víctima

Así es la nueva estafa virtual por mail que vacía las cuentas bancarias en segundos

Advierten sobre estafa en Jujuy con supuestos subsidios de Agua Potable para jubilados

Travel Sale 2025: consejos para evitar estafas

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 26 de agosto

Lo que se lee ahora
El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo de agosto

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Reparación del acueducto de agua. video
Jujuy.

Este martes volvería el agua en los barrios afectados por la rotura del acueducto

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo de agosto

video
Dolor en el deporte.

Murió Néstor Gómez, una figura del básquet de Jujuy

Florencia Raveh tenía 32 años y fue asesinada por su pareja.
Policiales.

Quién era Florencia Revah, la joven asesinada por su pareja en San Antonio de Areco

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel