Se hacían pasar por una fundación y vendían lotes ilegales: hay 30 familias afectadas

En Jujuy se investiga un grave caso de estafas inmobiliarias que afectó a unas 30 familias. Los hechos ocurrieron en el sector conocido como 30 Hectáreas , donde una organización que se presentaba como un fundación fraccionó y comercializó de manera totalmente ilegal terrenos sin factibilidad para uso habitacional.

El secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat , Eduardo Cazón, explicó que el modo de operación consistía en captar a las víctimas a través de redes sociales , mediante publicaciones en las que se ofrecían lotes a precios aparentemente accesibles. “Vendieron alrededor de 30 lotes a familias que entregaron cuantiosas sumas de dinero, generando así una situación de grave perjuicio y vulnerabilidad” , señaló.

Una vez constatada la ocupación indebida y la comercialización irregular, la Secretaría de Ordenamiento Territorial, junto al Ministerio de Seguridad y la Escribanía de Gobierno , realizaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

La causa quedó a cargo de la Fiscal Serrano y cuenta con el respaldo de las denuncias formales presentadas por las familias damnificadas. Sin embargo, Cazón advirtió que los autores de las estafas continúan amenazando a los vecinos e incluso intentando cobrar cuotas por terrenos sobre los que no tienen derecho alguno.

image Venta ilegal de lotes.

“Queremos llevar tranquilidad a las familias y reiterar que no deben abonar suma alguna, ya que esas personas no tienen ningún derecho ni autorización para comercializar esos inmuebles”, enfatizó el funcionario.

El secretario confirmó que se conformó un equipo de trabajo interinstitucional para asistir a las familias y resguardar sus derechos. En el predio se realizan vuelos de drones para la mensura del terreno y se armó un legajo con la documentación de cada familia, que será analizada de forma exhaustiva por el Área Social de la secretaría.

“Que las familias se queden tranquilas y cumplan con las medidas de tierras fiscales. Vamos a regularizar y resguardar a todas”, aseguró Cazón.

Finalmente, se recordó que la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat es el único órgano competente para la administración de inmuebles propiedad del Estado provincial. Para consultas, los ciudadanos pueden dirigirse a las oficinas en Alte. Brown 792 o comunicarse al 388-5931421.