viernes 31 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de octubre de 2025 - 12:01
Festividad.

Semana de la Tradición en Jujuy: cronograma completo de actividades

Arrancaron las actividades de cara a lo que será la Semana de la Tradición en la provincia de Jujuy. Mirá el cronograma completo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto: Centro Gaucho Tradición

Foto: Centro Gaucho Tradición

Con la presentación de las candidatas para la Elección de la Paisana, arrancaron las actividades en Jujuy previas al inicio de la Semana de la Tradición. El cronograma oficial se extenderá desde el 8 hasta el 15 de noviembre.

Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, viernes 31 de octubre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 31 de octubre
Imagen alusiva
Salud.

En un solo mes se hicieron 1300 mamografías en hospitales públicos de Jujuy

Actividades por la Semana de la Tradición en Jujuy

Tal como indicaron desde la Federación Gaucha Jujeña, las actividades por la Semana de la Tradición se extenderán en la provincia de Jujuy del 8 al 15 de noviembre. En ese marco, en la jornada del jueves 30 de octubre se llevó a cabo la presentación de las candidatas que participarán de la Elección 2025.

candidatas paisana tradicion jujuy

En la fecha estipulada se prevén distintas actividades en varios puntos de la provincia, como: Yala, Humahuaca y San Salvador de Jujuy, entre otros. La agenda será la siguiente:

  • Sábado 8 de noviembre: inicio de la Semana de la Tradición
  • Lunes 10 de noviembre: acto central
  • Miércoles 12 de noviembre: Mateada Popular
  • Sábado 15 de noviembre: desfile gaucho y Elección de la Paisana Provincial

Cabe destacar que se cerrará la Semana de la Tradición con una Peña Folklórica, desde las 22 horas, en el predio de la Federación Gaucha Jujeña.

image

"Es una experiencia que solo se vive en la provincia de Jujuy"

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Gaucha Jujeña, Roque González, señaló que la Semana de la Tradición es una festividad muy especial en la provincia, pero también que es única en todo el país.

"Para los jujeños es una semana muy linda, es una experiencia que solo se vive en la provincia de Jujuy ya que no hay en todo el territorio argentino una fiesta similar", detalló.

Finalmente, González aseguró que "aumentó la tradición". Y, posteriormente, manifestó que estas festividades "se viven todos los fines de semana demostrándose el tradicionalismo", y finalizó resaltando la gran cantidad de chicos y jóvenes que participan de estos eventos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 31 de octubre

En un solo mes se hicieron 1300 mamografías en hospitales públicos de Jujuy

La historia de Almita Sibila, la santa que cumple favores en Jujuy

Cuándo y cómo será la Cena Blanca 2025 en Perico

Transporte, alquileres y prepagas: uno por uno, todos los aumentos de noviembre 2025

Lo que se lee ahora
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
Jujuy.

Carlos Sadir: "La reunión con Javier Milei fue muy buena, se aclararon algunas cosas"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija de 9 años.
Policiales.

Una mujer fue detenida acusada de matar a su hija de 9 años: "Le di clonazepan"

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático.
Salta.

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
Jujuy.

Carlos Sadir: "La reunión con Javier Milei fue muy buena, se aclararon algunas cosas"

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy video
Actividades.

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Javier Milei.
País.

Javier Milei habló tras reunirse con gobernadores: "Hay consenso absoluto" para la reforma laboral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel