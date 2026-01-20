Sigue el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Las intensas precipitaciones afectan a gran parte del territorio provincial desde el domingo y ya provocaron desbordes de ríos, rutas cortadas, anegamientos en calles y complicaciones en algunas viviendas, especialmente en sectores vulnerables.
Localidades de Jujuy bajo alerta amarilla
Según el SMN, el alerta amarilla por tormentas estará vigente durante la noche del martes y la noche del miércoles en las siguientes regiones:
Puna de Cochinoca
Puna de Humahuaca
Puna de Rinconada
Puna de Santa Catalina
Puna de Tilcara
Puna de Tumbaya
Yavi
En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con chaparrones fuertes en cortos períodos de tiempo.
Qué fenómenos se prevén
El organismo nacional anticipa que las tormentas podrían estar acompañadas por:
Fuerte actividad eléctrica
Ráfagas de viento de hasta 75 km/h
Posible caída de granizo
Abundante caída de agua en poco tiempo
Los acumulados de precipitación estimados oscilarán entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual.
Recomendaciones ante tormentas fuertes
Desde los organismos oficiales se reiteraron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:
Evitar salir de la vivienda durante tormentas intensas, salvo necesidad extrema.
No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.
Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.
Cerrar puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Si se está al aire libre, buscar refugio en construcciones seguras o vehículos cerrados y evitar permanecer bajo árboles o estructuras metálicas.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y prestar atención a la evolución de las condiciones climáticas durante las próximas horas.