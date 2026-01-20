Sigue el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

E l Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la jornada del miércoles volverá a activarse una alerta amarilla por tormentas en distintas zonas de la provincia de Jujuy.

Tiempo. Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Importante. El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Las intensas precipitaciones afectan a gran parte del territorio provincial desde el domingo y ya provocaron desbordes de ríos, rutas cortadas, anegamientos en calles y complicaciones en algunas viviendas, especialmente en sectores vulnerables.

Según el SMN, el alerta amarilla por tormentas estará vigente durante la noche del martes y la noche del miércoles en las siguientes regiones:

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con chaparrones fuertes en cortos períodos de tiempo.

Tormenta Alerta por fuertes tormentas en Jujuy.

Qué fenómenos se prevén

El organismo nacional anticipa que las tormentas podrían estar acompañadas por:

Fuerte actividad eléctrica

Ráfagas de viento de hasta 75 km/h

Posible caída de granizo

Abundante caída de agua en poco tiempo

Los acumulados de precipitación estimados oscilarán entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Desde los organismos oficiales se reiteraron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Evitar salir de la vivienda durante tormentas intensas, salvo necesidad extrema.

No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.

Cerrar puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Si se está al aire libre, buscar refugio en construcciones seguras o vehículos cerrados y evitar permanecer bajo árboles o estructuras metálicas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y prestar atención a la evolución de las condiciones climáticas durante las próximas horas.