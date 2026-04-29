miércoles 29 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de abril de 2026 - 17:29
Jujuy.

Sigue la búsqueda de José Marcelo Areco: convocaron a una movida para encontrarlo

El hombre de 58 años está desaparecido desde el 23 de abril en San Salvador de Jujuy. Familiares y vecinos realizarán una búsqueda comunitaria.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Búsqueda intensa de Marcelo Areco, el hombre desaparecido en San Salvador de Jujuy.

Búsqueda intensa de Marcelo Areco, el hombre desaparecido en San Salvador de Jujuy.

Lee además
Rescataron a un hombre que era intensamente buscado desde el 19 de febrero en el Río San Francísco 
Policiales.

Hallaron con vida a un hombre en el río San Francisco que estaba desaparecido
Bandera por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Memoria.

Marchan con una bandera bordada con los nombres de los 145 desaparecidos en Jujuy

Continúa la búsqueda de José Marcelo Areco

José Marcelo Areco se encuentra desaparecido desde el jueves 23 de abril. Según la información difundida por la Policía de Jujuy, tiene 58 años, mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez trigueña y contextura delgada. Tiene cabello corto negro, ojos marrones oscuros y un lunar en la mejilla derecha.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de jean color celeste, campera celeste y gorra blanca.

José Marcelo Areco

Rastrillajes con canes y drones

De acuerdo con lo señalado por una de sus hijas, durante los últimos días se realizaron rastrillajes en la zona del río con la participación de canes y drones, aunque hasta el momento no se encontraron indicios sobre su paradero.

La búsqueda se concentró en sectores cercanos a Bajo La Viña, especialmente en inmediaciones de una cancha de fútbol ubicada cerca del río, donde familiares, allegados y autoridades continúan atentos a cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.

Convocaron a una búsqueda comunitaria en Bajo La Viña

Además de los operativos, familiares y vecinos organizan una movida para salir a buscar a Marcelo Areco entre todos. El punto de encuentro será la cancha Granaderos, en el barrio Bajo La Viña, en San Salvador de Jujuy.

La convocatoria está prevista para este miércoles 29 de abril, después de las 14 horas. Desde la organización pidieron a quienes puedan sumarse que lleven drones, linternas, pilas y elementos que puedan colaborar con el rastrillaje.

Busqueda de Marcelo Areco

Dónde aportar información

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de José Marcelo Areco se comunique de inmediato al 911 o a los números de contacto difundidos: 3886828607 y 3886860239.

También pidieron difundir la información para ampliar el alcance de la búsqueda y ayudar a la familia en este momento.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hallaron con vida a un hombre en el río San Francisco que estaba desaparecido

Marchan con una bandera bordada con los nombres de los 145 desaparecidos en Jujuy

A 50 años del golpe de Estado, los 145 desaparecidos de Jujuy: la lista completa

Buscan a José Marcelo Areco, un hombre de 58 años desaparecido en Jujuy

Búsqueda de menores en Jujuy: preocupan los mensajes estigmatizantes y negativos

Lo que se lee ahora
Choque en barrio Gorriti y tensión entre familiares de un motociclista y un remisero video
Jujuy.

Choque y pelea en barrio Gorriti: "Quiso pegarme con el casco"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Choque en barrio Gorriti y tensión entre familiares de un motociclista y un remisero video
Jujuy.

Choque y pelea en barrio Gorriti: "Quiso pegarme con el casco"

Foto ilustrativa.
Jujuy.

Día del Trabajador: cómo funcionará el transporte interjurisdiccional el 30 de abril en Jujuy

El acusadopor el crimen del jujeño en Bolivia tiene denuncias por violencia y amenazas video
Policiales.

El acusado por el crimen del jujeño en Bolivia tiene denuncias por violencia y amenazas

Candidatas Colegio Che - Il.
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Evangélico Che-Il

Manuel Adorni en Diputados
País.

Después de 7 horas, finalizó el mensaje de Adorni en Diputados: "No voy a renunciar", dijo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel