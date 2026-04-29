Sigue la búsqueda de José Marcelo Areco: convocaron a una movida para encontrarlo

La búsqueda de José Marcelo Areco , el hombre de 58 años que desapareció en San Salvador de Jujuy, continúa con distintos rastrillajes y una convocatoria abierta a la comunidad para sumarse a un operativo solidario en la zona de Bajo La Viña.

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José Marcelo Areco se encuentra desaparecido desde el jueves 23 de abril. Según la información difundida por la Policía de Jujuy, tiene 58 años, mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez trigueña y contextura delgada. Tiene cabello corto negro, ojos marrones oscuros y un lunar en la mejilla derecha.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de jean color celeste, campera celeste y gorra blanca.

Rastrillajes con canes y drones

De acuerdo con lo señalado por una de sus hijas, durante los últimos días se realizaron rastrillajes en la zona del río con la participación de canes y drones, aunque hasta el momento no se encontraron indicios sobre su paradero.

La búsqueda se concentró en sectores cercanos a Bajo La Viña, especialmente en inmediaciones de una cancha de fútbol ubicada cerca del río, donde familiares, allegados y autoridades continúan atentos a cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.

Convocaron a una búsqueda comunitaria en Bajo La Viña

Además de los operativos, familiares y vecinos organizan una movida para salir a buscar a Marcelo Areco entre todos. El punto de encuentro será la cancha Granaderos, en el barrio Bajo La Viña, en San Salvador de Jujuy.

La convocatoria está prevista para este miércoles 29 de abril, después de las 14 horas. Desde la organización pidieron a quienes puedan sumarse que lleven drones, linternas, pilas y elementos que puedan colaborar con el rastrillaje.

Busqueda de Marcelo Areco

Dónde aportar información

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de José Marcelo Areco se comunique de inmediato al 911 o a los números de contacto difundidos: 3886828607 y 3886860239.

También pidieron difundir la información para ampliar el alcance de la búsqueda y ayudar a la familia en este momento.