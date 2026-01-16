viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 09:18
Pronóstico.

Sigue vigente la alerta por fuertes tormentas y anuncian un descenso de temperaturas

El SMN actualizó la alerta amarilla por fuertes tormentas para este viernes y todo el fin de semana en Jujuy. Mirá el pronóstico completo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Lluvia en Jujuy

Lluvia en Jujuy

El organismo anticipó que las precipitaciones podrían presentarse con variada intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas y la posibilidad de caída de granizo en algunos sectores. A este panorama se suma un marcado descenso térmico que podría traer jornadas más agradables.

Qué dice el SMN sobre el pronóstico del tiempo en Jujuy

Alerta amarilla por tormentas durante tres días

Este 16 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por fuertes tormentas para gran parte de la provincia de Jujuy. Durante la jornada de hoy, desde la mañana y a lo largo de la tarde, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento.

cielo nublado tormentas jujuy (2)

Las zonas alcanzadas por la advertencia son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, Zona baja de Tilcara, Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Zona montañosa de Humahuaca, Zona montañosa de Tilcara y Zona montañosa de Tumbaya.

La alerta permanecerá vigente también durante el sábado y el domingo. Para ambos días se esperan precipitaciones abundantes, con valores acumulados estimados entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

Cómo sigue el tiempo en Jujuy

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el sábado la temperatura máxima podría alcanzar los 27°C, aunque a partir de la tarde-noche regresarían las tormentas fuertes, situación que derivaría en un marcado descenso térmico.

Ese cambio se hará evidente entre el domingo y el lunes 19 de enero, con jornadas en las que las máximas no superarían los 24°C, acompañadas en ambos casos por un escenario de inestabilidad y tormentas persistentes.

clima en jujuy fin de semana

