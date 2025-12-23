Sin estacionamiento en calle Güemes por cuatro días

Calle Güemes , en el tramo comprendido entre Lamadrid y Senador Pérez ,

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que desde este martes 23 de diciembre se implementa una restricción temporal de estacionamiento sobre calle Güemes , en el tramo comprendido entre Lamadrid y Senador Pérez , con el objetivo de mejorar la circulación en un sector de alta demanda vehicular.

Según detalló la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, la medida apunta a descongestionar el tránsito y ordenar la circulación en la zona céntrica, en días donde aumenta el movimiento por compras y trámites de fin de año.

La restricción se aplicará martes 23 y miércoles 24 , y volverá a regir martes 30 y miércoles 31 de diciembre . El tramo alcanzado es Güemes entre Lamadrid y Senador Pérez .

Desde el Municipio solicitaron a conductores y frentistas tomar recaudos , respetar la señalización colocada en el sector y atender las indicaciones del personal de tránsito , que estará apostado en el lugar para garantizar una circulación más fluida y segura.

La medida se enmarca en un esquema de ordenamiento vial que suele intensificarse en fechas sensibles del calendario, cuando se incrementan los vehículos en el casco céntrico y se generan cuellos de botella por maniobras de estacionamiento y detenciones breves.

Otras restricciones en el centro de San Salvador de Jujuy

“Sin casco no ingresás”: controles reforzados en accesos al centro

En paralelo, el Municipio recordó que rige una nueva etapa de la campaña “Sin casco no ingresas”, con controles reforzados en distintos puntos de la ciudad, especialmente en accesos al casco céntrico, para promover una circulación más segura de motociclistas.

Desde Tránsito explicaron que la campaña pasó de una fase informativa a una etapa de control efectivo: toda moto que circule sin casco es detenida y puede ser trasladada al canchón municipal. En los operativos también se solicita documentación (licencia, cédula y seguro), y se recordó que el casco es obligatorio para conductor y acompañante, homologado y en condiciones