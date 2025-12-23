martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 09:10
Tránsito.

Sin estacionamiento en calle Güemes por cuatro días

Desde este martes 23 rige una restricción temporal para estacionar en calle Güemes, entre Lamadrid y Senador Pérez, por ordenamiento del tránsito.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Restricción de tránsito y estacionamiento en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Restricción de tránsito y estacionamiento en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Calle Güemes, en el tramo comprendido entre Lamadrid y Senador Pérez,

Calle Güemes, en el tramo comprendido entre Lamadrid y Senador Pérez,

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que desde este martes 23 de diciembre se implementa una restricción temporal de estacionamiento sobre calle Güemes, en el tramo comprendido entre Lamadrid y Senador Pérez, con el objetivo de mejorar la circulación en un sector de alta demanda vehicular.

Terminal de Jujuy
Recorridos.

Los horarios del transporte de media distancia en Jujuy por Navidad y Año Nuevo
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Según detalló la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, la medida apunta a descongestionar el tránsito y ordenar la circulación en la zona céntrica, en días donde aumenta el movimiento por compras y trámites de fin de año.

Calle Güemes
Calle Güemes, en el tramo comprendido entre Lamadrid y Senador Pérez,

Calle Güemes, en el tramo comprendido entre Lamadrid y Senador Pérez,

Días y tramo afectado: cuándo rige la restricción en calle Güemes

La restricción se aplicará martes 23 y miércoles 24, y volverá a regir martes 30 y miércoles 31 de diciembre. El tramo alcanzado es Güemes entre Lamadrid y Senador Pérez.

Desde el Municipio solicitaron a conductores y frentistas tomar recaudos, respetar la señalización colocada en el sector y atender las indicaciones del personal de tránsito, que estará apostado en el lugar para garantizar una circulación más fluida y segura.

La medida se enmarca en un esquema de ordenamiento vial que suele intensificarse en fechas sensibles del calendario, cuando se incrementan los vehículos en el casco céntrico y se generan cuellos de botella por maniobras de estacionamiento y detenciones breves.

La campaña "Sin casco no ingresas" agrega sanciones
La campaña "Sin casco no ingresas" agrega sanciones

La campaña “Sin casco no ingresas” agrega sanciones

Otras restricciones en el centro de San Salvador de Jujuy

“Sin casco no ingresás”: controles reforzados en accesos al centro

En paralelo, el Municipio recordó que rige una nueva etapa de la campaña “Sin casco no ingresas”, con controles reforzados en distintos puntos de la ciudad, especialmente en accesos al casco céntrico, para promover una circulación más segura de motociclistas.

Desde Tránsito explicaron que la campaña pasó de una fase informativa a una etapa de control efectivo: toda moto que circule sin casco es detenida y puede ser trasladada al canchón municipal. En los operativos también se solicita documentación (licencia, cédula y seguro), y se recordó que el casco es obligatorio para conductor y acompañante, homologado y en condiciones

