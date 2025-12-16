martes 16 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de diciembre de 2025 - 08:16
Por Canal 4.

Sin Límites con Pepe Ramón: trabajo e inclusión en Tucumán

Este martes “Sin Límites” con Alberto Siufi tendrá una historia de trabajo e inclusión en Tucumán. El invitado será José "Pepe" Ramón, empresario que impulsa esta iniciativa.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Alberto Siufi

Alberto Siufi

Lee además
Martín Meyer - Presidente del EAP
Canal 4.

Martín Meyer en "Sin Límites": balance 2025 del Ente Autárquico Permanente
Picadas ilegales en Palpalá: secuestraron 25 motos y labraron 10 actas por alcoholemia
Operativo.

Secuestraron 25 motos que hacían picadas ilegales en Palpalá

En esta edición, el invitado será José “Pepe” Ramón, empresario de Yerba Buena - Tucumán, reconocido por impulsar proyectos que promueven la integración laboral de personas con discapacidad.

Ramón actualmente cuenta con 14 jóvenes con distintas discapacidades trabajando en su empresa y también creó un bar inclusivo, totalmente atendido por ellos. El espacio está equipado para garantizar el ingreso y la participación de personas con todo tipo de discapacidad, convirtiéndose en una propuesta innovadora dentro de la provincia tucumana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Martín Meyer en "Sin Límites": balance 2025 del Ente Autárquico Permanente

Secuestraron 25 motos que hacían picadas ilegales en Palpalá

Paro de controladores: cómo afecta a los vuelos de Jujuy en Navidad y Año Nuevo

Se incendió un camión y hay corte total en la Ruta Nacional 66

Tras la partida de su hija y la internación de su niño, impulsa una colecta para otros pequeños pacientes

Lo que se lee ahora
Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Quiénes cobran el aguinaldo este martes en Jujuy: todo el cronograma

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Juan Segovia fue asesinado en en barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. video
Relato.

El video de Juan Segovia antes de ser asesinado que conmueve a Jujuy

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo
AHORA.

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo

Velorio de Juan Segovia. video
Alto Comedero.

Dolor y despedida a Juan Segovia: "Mi hijo era un chico sano, no era de pelear"

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Quiénes cobran el aguinaldo este martes en Jujuy: todo el cronograma

Polémicas declaraciones tras el asesinato de un adolescente. video
Jujuy.

Polémica frase de un policía tras el asesinato del adolescente: "Si no hubiera salido a la noche..."

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel