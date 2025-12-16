Sin Límites con Pepe Ramón: trabajo e inclusión en Tucumán

Alberto Siufi

Este martes 16 de diciembre, a las 14 horas, el programa “Sin Límites”, conducido por Alberto Siufi, se emitirá por Canal 4 con un nuevo encuentro centrado en el trabajo inclusivo en Tucumán.

En esta edición, el invitado será José “Pepe” Ramón, empresario de Yerba Buena - Tucumán, reconocido por impulsar proyectos que promueven la integración laboral de personas con discapacidad.

Ramón actualmente cuenta con 14 jóvenes con distintas discapacidades trabajando en su empresa y también creó un bar inclusivo, totalmente atendido por ellos. El espacio está equipado para garantizar el ingreso y la participación de personas con todo tipo de discapacidad, convirtiéndose en una propuesta innovadora dentro de la provincia tucumana.

