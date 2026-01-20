Suben las tarifas de taxis en Villazón y crece el impacto en el tránsito fronterizo con Jujuy

El transporte urbano en Villazón, Bolivia, registró un nuevo ajuste tarifario que ya comenzó a sentirse en la dinámica cotidiana de la frontera con La Quiaca en el norte jujeño , donde el cruce diario de personas por trabajo, comercio, salud y turismo es constante.

El anuncio fue realizado por el Sindicato de Taxis y Radiotaxis “20 de Mayo” , durante una movilización en la Plazoleta Simón Bolívar. Desde el sector explicaron que la actualización responde a reiterados pedidos de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y de vecinos, mientras se aguarda la elaboración de un estudio técnico real de costos operativos .

Las tarifas dentro de la mancha urbana quedaron establecidas según la cantidad de pasajeros transportados:

Desde el sindicato aclararon que este esquema será provisorio , hasta que se definan valores definitivos en base a costos de combustible, mantenimiento y operación de las unidades.

Colectivos o micros en Villazón

En cuanto al transporte colectivo, se confirmó la regularización del pasaje general en:

Colectivos urbanos: 3 bolivianos

Además, se ratificó el cumplimiento de los descuentos de ley para adultos mayores, personas con discapacidad, escolares y estudiantes universitarios.

Medidas municipales y control de precios

Tras el anuncio de los transportistas, el alcalde municipal de Villazón brindó una conferencia de prensa en la Casa de Información Turística, donde informó que el municipio avanzará con controles estrictos de precios en la canasta familiar.

El objetivo, según explicó, es evitar que el aumento del transporte derive en remarcaciones generalizadas y frenar el alto costo de vida que atraviesa la ciudad fronteriza.

El impacto en Jujuy y el cruce diario

Para Jujuy, la información no es menor. Villazón mantiene un vínculo cotidiano con La Quiaca y otras localidades del norte jujeño, con un flujo permanente de trabajadores, comerciantes y familias que se mueven a diario entre ambos países.

Comparativo cambiario: peso argentino y boliviano

Para dimensionar el impacto real del aumento, resulta clave mirar el tipo de cambio.