lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 16:19
Capital.

Este martes sube el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Desde este martes 20 de enero se aplicará una nueva tarifa en el transporte urbano de San Salvador de Jujuy, con valores actualizados según el destino.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Transporte público.

Transporte público.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, a partir de este martes 20 de enero desde las 8:00, entra en vigencia la nueva tarifa del transporte público de pasajeros, tanto para el servicio urbano como para los recorridos hacia localidades cercanas.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte, y establece los valores que deberán abonar los usuarios según el destino del viaje.

Tarifas vigentes desde el 20 de enero

  • San Salvador de Jujuy: $1.226,27

  • San Salvador de Jujuy – Reyes: $1.226,27

  • San Salvador de Jujuy – Guerrero: $1.410,57

  • San Salvador de Jujuy – Termas de Reyes: $1.594,04

  • San Salvador de Jujuy – San Pablo de Reyes: $1.410,57

  • San Salvador de Jujuy – Yala: $1.594,04

  • San Salvador de Jujuy – Los Nogales: $1.778,34

  • San Salvador de Jujuy – Lozano: $1.778,34

  • San Salvador de Jujuy – León: $1.951,81

colectivos urbanos jujuy
Nuevos precios en el transporte público de San Salvador de Jujuy.

Nuevos precios en el transporte público de San Salvador de Jujuy.

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció que desde este jueves 15 de enero entró en vigencia una actualización en las tarifas del transporte alternativo de pasajeros, conforme a lo establecido por la normativa vigente. La medida abarca a los servicios de taxis de radio llamada y taxis compartidos que operan en la capital provincial.

Durante el día, entre las 5 y las 22 horas, se aplicará una bajada de bandera de 940 pesos y un valor por cada 100 metros recorridos de 94 pesos. En el horario nocturno, así como los domingos y feriados, la bajada de bandera será de 1.160 pesos y la ficha por cada 100 metros ascenderá a 116 pesos.

Por su parte, el servicio de taxi compartido fijó una tarifa de 1.200 pesos en horario diurno y de 1.500 pesos durante la noche.

