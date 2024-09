Surfshark y su aplicación VPN

Otro de los puntos fuertes de la VPN de Surfshark es su política de no logs, lo que asegura que no se guarda ninguna información sobre la actividad en línea de los usuarios. Esto es crucial para quienes buscan total anonimato, ya que garantiza que ningún dato personal o historial de navegación sea almacenado por la compañía. A diferencia de algunas VPN que pueden conservar registros temporales, Surfshark se compromete a no rastrear ni almacenar ningún tipo de información sensible, proporcionando una capa adicional de privacidad.