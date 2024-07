"Tener un hijo adicto, nos hace la vida ingobernable": la historia de Susana y su interminable lucha

Susana Cardozo es una jujeña cuya historia de vida es digna de imitar porque hace más de 20 años que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Jujuy. Primero a pacientes del hospital Pablo Soria y ahora a jóvenes que sufren adicciones. Ellas les brinda, además de un techo y alimentación, lo que tanto necesitan: amor y no ser juzgados .

Ella golpeaba las puertas de las autoridades para que actúen ante las necesidades de esta gente, de tanto insistir "me empezaron a decir la loca del sombrero", comentó en diálogo con Canal 4.

IMG-20240709-WA0189.jpg Transformar el dolor en solidaridad: la historia de Susana.

Luego, le ocurrió algo muy triste que la motivó a darle un giro a su acción solidaria. Su hijo empezó a sufrir de adicciones y ella, además de acompañarlo, quiso hacer algo por otros jóvenes de su barrio que también sufrían ese flagelo pero lamentablemente no contaban con la contención necesaria para darle pelea.

Por eso, creó otro espacio llamado "Casa de Cara" en donde alberga a estas personas, "tener un hijo adicto es algo muy duro, difícil de aceptar pero es lo primero que tenemos que hacer, porque eso nos tocó. Hay que aceptar que tenemos un familiar adicto y nuestra vida se volvió ingobernable".

Sus actividades se desarrollan en el barrio Alberdi de la ciudad de San Salvador de Jujuy, "mi hijo está en rehabilitación en una institución y él tiene un amigo de toda la vida que también consume, y está en la calle, que es mi hijo de corazón, siempre lo recibo. Así fueron llegando cada vez más chicos a casa".

IMG-20240709-WA0186.jpg Transformar el dolor en solidaridad: la historia de Susana.

"Esto lo hago a pulmón, no nos ayuda nadie. Yo les cocino, los atiendo y ellos me ayudan. Saben que en casa tienen un lugar seguro, una contención y el cariño que tanto necesitan. En este momento tengo viviendo a 5 chicos en casa. Quiero que ellos sientan que alguien los acepta porque lamentablemente la sociedad siempre juzga y nadie piensa que a todos les puede tocar", añadió.

Asimismo destacó que el próximo miércoles realizarán un evento en la cancha del barrio Alberdi situada sobre la calle Alberro desde las 10 de la mañana. Todos los que deseen colaborar con este proyecto pueden acercarse ese día o comunicarse con Susana al: 3884143027.

"Es reconfortante verlos bien, cuando comen y están contentos", dijo y por último le dejó un mensaje a la sociedad: "A la gente le pido que no juzgue y a las familias de chicos adicto les digo que se informen sobre esto porque a veces pensamos que tenemos un hijo delincuente pero en realidad no es así, es una enfermedad terrible. No los dejen solos".

SUSANA CARDOZO TODOJUJUY.mp4