jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 08:03
Atención.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Se esperan tormentas con lluvias intensas, ráfagas fuertes, posible granizo y actividad eléctrica en distintos puntos de Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Alerta por tormentas en Jujuy.

Alerta por tormentas en Jujuy.

Jujuy sigue bajo alerta por tormentas y granizo: qué zonas abarca y por cuánto tiempo
Pronóstico.

Jujuy sigue bajo alerta por tormentas y granizo: qué zonas abarca y por cuánto tiempo
Dos tramos de Ruta 40 intransitables en Jujuy
Importante.

Dos rutas de Jujuy están intransitables hace una semana: cuáles son

Las condiciones climáticas previstas incluyen precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno afecta tanto a áreas bajas como a sectores de mayor altura, donde el impacto puede resultar distinto.

De acuerdo a los datos difundidos, los valores de lluvia acumulada oscilarán entre los 20 y los 50 milímetros, aunque en algunos puntos estos registros pueden superar esos números de manera puntual, en especial durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

Lluvias intensas y riesgo de granizo

El alerta amarilla por tormentas en Jujuy abarca valles, yungas, quebrada, puna y zonas cordilleranas. En las áreas más elevadas de la cordillera, las precipitaciones pueden presentarse mayormente en forma de granizo e incluso nieve, debido a las bajas temperaturas propias de esos sectores.

Este tipo de eventos suele provocar acumulación de agua en calzadas, reducción de la visibilidad y dificultades para la circulación, sobre todo en rutas de montaña y caminos secundarios. En zonas urbanas, las lluvias intensas en poco tiempo pueden generar anegamientos temporarios en calles y avenidas.

La actividad eléctrica intensa representa otro de los factores a considerar durante el desarrollo de las tormentas, con descargas frecuentes que suelen acompañar este tipo de sistemas meteorológicos en la región.

tormentas lluvias

Precaución en rutas y corredores viales de Jujuy

Ante el pronóstico de tormentas durante la tarde y la noche, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por los distintos corredores viales de la provincia. Las ráfagas de viento, la lluvia intensa y el granizo pueden afectar la estabilidad de los vehículos y la adherencia de los neumáticos sobre el asfalto.

Se solicita respetar las señales de tránsito, mantener las velocidades máximas permitidas y conservar una distancia adecuada de frenado. Estas medidas resultan clave para reducir riesgos ante maniobras imprevistas, acumulación de agua o presencia de material suelto sobre la calzada.

En rutas de altura y zonas cordilleranas, la posible caída de granizo o nieve puede complicar aún más las condiciones de manejo, por lo que se sugiere especial atención en tramos sinuosos y con pendientes pronunciadas.

Camionetas arrastradas

