miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 12:17
Cumpleaños.

"TodoJujuy.com es uno de los medios más grandes del noroeste argentino, es un orgullo"

TodoJujuy.com cumple 13 años y Julieta Pose, gerente de contenidos, analizó el crecimiento de uno de los medios más grandes del noroeste y los próximos desafíos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
todo jujuy

TodoJujuy.com cumple 13 años consolidándose como uno de los medios de comunicación más importantes de la provincia de Jujuy y del noroeste argentino. En el marco de los festejos, Julieta Pose, gerente de Contenidos de Canal 4, habló sobre el crecimiento del diario digital, sus desafíos y el orgullo de contar con una de las comunidades más grandes en redes sociales.

Crecimiento de TodoJujuy.com: es uno de los medios más grandes del noroeste

Durante estos 13 años, TodoJujuy.com se posicionó como uno de los principales medios del NOA. En ese contexto, Pose expresó con emoción: "Fue mucho el crecimiento, es un orgullo para nosotros. Hoy tenemos más usuarios y páginas vistas que cualquier otro medio del NOA".

En cuanto al alcance en redes sociales, destacó: "También tenemos una de las comunidades más grandes del noroeste argentino. Eso, además de ser una gran satisfacción para el equipo, es un desafío permanente para seguir haciendo cosas y un compromiso con toda nuestra audiencia".

julieta pose
Julieta Pose - Gerente de Contenidos Canal 4

Julieta Pose - Gerente de Contenidos Canal 4

Chequeo de la información vs cuentas de fake news

Respecto al trabajo periodístico que realiza diariamente la redacción de TodoJujuy.com, la gerente de Contenidos destacó que “no hay tiempo de aburrirse” porque siempre hay noticias para cubrir. "Uno dice que Jujuy es chico, pero pasan un montón de cosas y nosotros siempre estamos", agregó.

También remarcó la importancia de la verificación de datos: "Es importante tener la primicia, pero también buscamos chequear la información. Hoy existen un montón de cuentas en redes sociales que publican fake news. Ahí está la diferencia entre esas cuentas y un medio serio como TodoJujuy".

En ese sentido, Pose sostuvo que para el multimedio "es muy importante tener el chequeo de la información". Además, añadió: "Es fundamental que todo lo que publicamos sea fidedigno; es la base de lo que construimos como medio para ser referentes y que la audiencia confíe en nosotros".

TODO JUJUY ANIVERSARIO TV

La llegada de la Inteligencia Artificial y TodoJujuy.com como pionero de políticas de uso

En el año 2023 TodoJujuy.com implementó un decálogo de las políticas de uso de la IA en el diario digital. Siendo pionero en el interior del país con esta medida, esta incorporación tecnológica se traduce en una mejora constante en la calidad, velocidad y precisión de la producción informativa incorporado al trabajo diario de la redacción periodística.

"Es un orgullo llegar al lugar en el que estamos, es un desafío el seguir innovando y trabajando con las nuevas tecnologías. Fuimos el primer medio del interior de Argentina que implementó un decálogo del uso de la IA, de lo que nos comprometemos a hacer, de cómo usarla, y cómo íbamos a implementarla", explicó Julieta Pose.

Cabe destacar que la implementación de herramientas de IA en TodoJujuy.com está plenamente integrada en el trabajo cotidiano del equipo de redacción, optimizando la generación y verificación de contenidos sin sacrificar el rigor periodístico que caracteriza al medio y siempre con la responsabilidad en el chequeo de la información que desde sus inicios fue el eje fundamental del medio periodístico.

Embed - JULIETA POSE - Gerente Contenidos Canal 4 - TodoJujuy.com cumple 13 años

