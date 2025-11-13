Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 13 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 13 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 5519 (19 el pescado)

A la cabeza: 3295 (95 los anteojos)

Todos los números ganadores:

3295 5122 8818 2214 9641 1222 4862 7390 9101 3148 8837 0616 5296 7272 5661 4743 9707 3468 1980 2426

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 5768 (68 - los sobrinos)

Todos los números ganadores:

5768 9312 8735 3445 6375 9163 2846 9085 2108 7733 0841 0218 1645 2601 4815 1598 7057 3304 9655 6235

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 8047 - El Muerto

Todos los números ganadores:

8047 1912 1212 6053 2912 0535 0417 1742 5230 9371 7645 5537 3730 6237 9189 1253 5443 8430 6901 2235

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 7428 - El cerro

Todos los números ganadores:

7428 8809 5535 1241 8304 9011 6478 5952 8705 4529 4504 6467 8947 0570 1156 7773 9494 9659 8839 7893

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs