Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 13 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 13 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 13 de noviembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 5519 (19 el pescado)
- 5519
- 1152
- 4177
- 7322
- 2729
- 5375
- 5010
- 1041
- 2837
- 8808
- 2969
- 8681
- 7610
- 0227
- 9205
- 4863
- 3649
- 6807
- 1329
- 4544
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 3295 (95 los anteojos)
Todos los números ganadores:
- 3295
- 5122
- 8818
- 2214
- 9641
- 1222
- 4862
- 7390
- 9101
- 3148
- 8837
- 0616
- 5296
- 7272
- 5661
- 4743
- 9707
- 3468
- 1980
- 2426
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 5768 (68 - los sobrinos)
Todos los números ganadores:
- 5768
- 9312
- 8735
- 3445
- 6375
- 9163
- 2846
- 9085
- 2108
- 7733
- 0841
- 0218
- 1645
- 2601
- 4815
- 1598
- 7057
- 3304
- 9655
- 6235
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza: 8047 - El Muerto
Todos los números ganadores:
- 8047
- 1912
- 1212
- 6053
- 2912
- 0535
- 0417
- 1742
- 5230
- 9371
- 7645
- 5537
- 3730
- 6237
- 9189
- 1253
- 5443
- 8430
- 6901
- 2235
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 7428 - El cerro
Todos los números ganadores:
- 7428
- 8809
- 5535
- 1241
- 8304
- 9011
- 6478
- 5952
- 8705
- 4529
- 4504
- 6467
- 8947
- 0570
- 1156
- 7773
- 9494
- 9659
- 8839
- 7893
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
