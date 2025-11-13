sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 20:05
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 13 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 13 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 13 de noviembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 5519 (19 el pescado)

Los números ganadores:

  1. 5519
  2. 1152
  3. 4177
  4. 7322
  5. 2729
  6. 5375
  7. 5010
  8. 1041
  9. 2837
  10. 8808
  11. 2969
  12. 8681
  13. 7610
  14. 0227
  15. 9205
  16. 4863
  17. 3649
  18. 6807
  19. 1329
  20. 4544

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 3295 (95 los anteojos)

Todos los números ganadores:

  1. 3295
  2. 5122
  3. 8818
  4. 2214
  5. 9641
  6. 1222
  7. 4862
  8. 7390
  9. 9101
  10. 3148
  11. 8837
  12. 0616
  13. 5296
  14. 7272
  15. 5661
  16. 4743
  17. 9707
  18. 3468
  19. 1980
  20. 2426

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 5768 (68 - los sobrinos)

Todos los números ganadores:

  1. 5768
  2. 9312
  3. 8735
  4. 3445
  5. 6375
  6. 9163
  7. 2846
  8. 9085
  9. 2108
  10. 7733
  11. 0841
  12. 0218
  13. 1645
  14. 2601
  15. 4815
  16. 1598
  17. 7057
  18. 3304
  19. 9655
  20. 6235

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 8047 - El Muerto

Todos los números ganadores:

  1. 8047
  2. 1912
  3. 1212
  4. 6053
  5. 2912
  6. 0535
  7. 0417
  8. 1742
  9. 5230
  10. 9371
  11. 7645
  12. 5537
  13. 3730
  14. 6237
  15. 9189
  16. 1253
  17. 5443
  18. 8430
  19. 6901
  20. 2235

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 7428 - El cerro

Todos los números ganadores:

  1. 7428
  2. 8809
  3. 5535
  4. 1241
  5. 8304
  6. 9011
  7. 6478
  8. 5952
  9. 8705
  10. 4529
  11. 4504
  12. 6467
  13. 8947
  14. 0570
  15. 1156
  16. 7773
  17. 9494
  18. 9659
  19. 8839
  20. 7893

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

