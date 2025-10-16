Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 16 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 16 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 16 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 48 - El Muerto que habla
- 0148
- 7097
- 2700
- 8963
- 1763
- 6337
- 4880
- 5294
- 6236
- 0041
- 8801
- 4777
- 3636
- 1800
- 4172
- 3218
- 8022
- 5448
- 8176
- 7874
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 28 - El cerro
Todos los números ganadores:
- 3328
- 5444
- 2625
- 8690
- 2904
- 1366
- 7330
- 9792
- 2506
- 7795
- 7626
- 3855
- 4577
- 2129
- 3430
- 3235
- 4782
- 2121
- 7381
- 5818
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 77 - Las piernas
Todos los números ganadores:
- 5577
- 1731
- 2268
- 9010
- 9449
- 9490
- 6093
- 5354
- 5969
- 4896
- 3246
- 6103
- 2763
- 3174
- 0698
- 1352
- 6555
- 9642
- 9580
- 4043
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza: 37 - El Dentista
Todos los números ganadores:
- 1537
- 4673
- 3271
- 7883
- 4826
- 3767
- 7716
- 5062
- 2953
- 3753
- 0900
- 3192
- 0323
- 1671
- 7323
- 6001
- 9111
- 4178
- 6538
- 6614
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 17 - La Desgracia
Todos los números ganadores:
- 4317
- 0504
- 0842
- 9681
- 2645
- 1191
- 0926
- 5541
- 8970
- 3963
- 8193
- 7285
- 3962
- 3595
- 6157
- 4567
- 7002
- 7870
- 9043
- 8025
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
