jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 21:31
Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 16 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 16 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 16 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 48 - El Muerto que habla

Los números ganadores:

  1. 0148
  2. 7097
  3. 2700
  4. 8963
  5. 1763
  6. 6337
  7. 4880
  8. 5294
  9. 6236
  10. 0041
  11. 8801
  12. 4777
  13. 3636
  14. 1800
  15. 4172
  16. 3218
  17. 8022
  18. 5448
  19. 8176
  20. 7874

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 28 - El cerro

Todos los números ganadores:

  1. 3328
  2. 5444
  3. 2625
  4. 8690
  5. 2904
  6. 1366
  7. 7330
  8. 9792
  9. 2506
  10. 7795
  11. 7626
  12. 3855
  13. 4577
  14. 2129
  15. 3430
  16. 3235
  17. 4782
  18. 2121
  19. 7381
  20. 5818

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 77 - Las piernas

Todos los números ganadores:

  1. 5577
  2. 1731
  3. 2268
  4. 9010
  5. 9449
  6. 9490
  7. 6093
  8. 5354
  9. 5969
  10. 4896
  11. 3246
  12. 6103
  13. 2763
  14. 3174
  15. 0698
  16. 1352
  17. 6555
  18. 9642
  19. 9580
  20. 4043

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 37 - El Dentista

Todos los números ganadores:

  1. 1537
  2. 4673
  3. 3271
  4. 7883
  5. 4826
  6. 3767
  7. 7716
  8. 5062
  9. 2953
  10. 3753
  11. 0900
  12. 3192
  13. 0323
  14. 1671
  15. 7323
  16. 6001
  17. 9111
  18. 4178
  19. 6538
  20. 6614

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 17 - La Desgracia

Todos los números ganadores:

  1. 4317
  2. 0504
  3. 0842
  4. 9681
  5. 2645
  6. 1191
  7. 0926
  8. 5541
  9. 8970
  10. 3963
  11. 8193
  12. 7285
  13. 3962
  14. 3595
  15. 6157
  16. 4567
  17. 7002
  18. 7870
  19. 9043
  20. 8025

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

