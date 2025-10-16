Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 16 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 16 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 48 - El Muerto que habla

A la cabeza: 28 - El cerro

Todos los números ganadores:

3328 5444 2625 8690 2904 1366 7330 9792 2506 7795 7626 3855 4577 2129 3430 3235 4782 2121 7381 5818

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 77 - Las piernas

Todos los números ganadores:

5577 1731 2268 9010 9449 9490 6093 5354 5969 4896 3246 6103 2763 3174 0698 1352 6555 9642 9580 4043

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 37 - El Dentista

Todos los números ganadores:

1537 4673 3271 7883 4826 3767 7716 5062 2953 3753 0900 3192 0323 1671 7323 6001 9111 4178 6538 6614

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 17 - La Desgracia

Todos los números ganadores:

4317 0504 0842 9681 2645 1191 0926 5541 8970 3963 8193 7285 3962 3595 6157 4567 7002 7870 9043 8025

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs