jueves 28 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de agosto de 2025 - 21:31
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 28 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 28 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 11 de agosto
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, martes 12 de agosto
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 28 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 57 - El Jorobado

Los números ganadores:

  1. 4357

  2. 5097

  3. 4062

  4. 4178

  5. 6511

  6. 4829

  7. 4629

  8. 1644

  9. 5425

  10. 9475

  11. 5390

  12. 7879

  13. 2307

  14. 3139

  15. 2750

  16. 3928

  17. 3869

  18. 7783

  19. 3120

  20. 4509

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 08 - El Incendio

Todos los números ganadores

  1. 5308

  2. 3324

  3. 1151

  4. 3591

  5. 8805

  6. 6882

  7. 0304

  8. 1709

  9. 0932

  10. 7343

  11. 4968

  12. 8853

  13. 4671

  14. 7355

  15. 8534

  16. 2557

  17. 1089

  18. 9179

  19. 7219

  20. 2282

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 75 - El Payaso

Todos los números ganadores:

  1. 3275

  2. 8613

  3. 1449

  4. 3246

  5. 7919

  6. 2152

  7. 3271

  8. 4083

  9. 2669

  10. 3817

  11. 9189

  12. 8041

  13. 5582

  14. 5763

  15. 4449

  16. 2643

  17. 4019

  18. 8931

  19. 5359

  20. 4294

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 04 - La Cama

Todos los números ganadores:

  1. 6804

  2. 4135

  3. 3305

  4. 7629

  5. 1695

  6. 0075

  7. 4877

  8. 4783

  9. 1612

  10. 1764

  11. 8817

  12. 6363

  13. 5275

  14. 7692

  15. 7298

  16. 8233

  17. 6610

  18. 7926

  19. 1191

  20. 4179

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 34 - La Cabeza

Todos los números ganadores:

  1. 2434

  2. 6647

  3. 8637

  4. 3680

  5. 2604

  6. 1623

  7. 8356

  8. 9667

  9. 2555

  10. 8685

  11. 9618

  12. 7322

  13. 4973

  14. 2575

  15. 6709

  16. 3608

  17. 5325

  18. 8371

  19. 3138

  20. 7257

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 13 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 14 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 26 de agosto

Lo que se lee ahora
Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Tiempo.

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Investigación.

Caso Matías Jurado: una psiquiatra de Salta se suma al análisis del perfil del presunto asesino serial

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas
Investigación.

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas

Foto ilustrativa.
Jujuy.

Este sábado realizarán un festejo por el Día de la Niñez en Alto Comedero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel