Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 28 de agosto

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 28 de agosto y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 57 - El Jorobado

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 08 - El Incendio

Todos los números ganadores

5308 3324 1151 3591 8805 6882 0304 1709 0932 7343 4968 8853 4671 7355 8534 2557 1089 9179 7219 2282

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 75 - El Payaso

Todos los números ganadores:

3275 8613 1449 3246 7919 2152 3271 4083 2669 3817 9189 8041 5582 5763 4449 2643 4019 8931 5359 4294

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 04 - La Cama

Todos los números ganadores:

6804 4135 3305 7629 1695 0075 4877 4783 1612 1764 8817 6363 5275 7692 7298 8233 6610 7926 1191 4179

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 34 - La Cabeza

Todos los números ganadores:

2434 6647 8637 3680 2604 1623 8356 9667 2555 8685 9618 7322 4973 2575 6709 3608 5325 8371 3138 7257

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs