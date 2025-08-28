Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 28 de agosto

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 28 de agosto y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 28 de agosto
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 57 - El Jorobado
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 08 - El Incendio
Todos los números ganadores
-
5308
-
3324
-
1151
-
3591
-
8805
-
6882
-
0304
-
1709
-
0932
-
7343
-
4968
-
8853
-
4671
-
7355
-
8534
-
2557
-
1089
-
9179
-
7219
-
2282
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 75 - El Payaso
Todos los números ganadores:
-
3275
-
8613
-
1449
-
3246
-
7919
-
2152
-
3271
-
4083
-
2669
-
3817
-
9189
-
8041
-
5582
-
5763
-
4449
-
2643
-
4019
-
8931
-
5359
-
4294
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 04 - La Cama
Todos los números ganadores:
-
6804
-
4135
-
3305
-
7629
-
1695
-
0075
-
4877
-
4783
-
1612
-
1764
-
8817
-
6363
-
5275
-
7692
-
7298
-
8233
-
6610
-
7926
-
1191
-
4179
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 34 - La Cabeza
Todos los números ganadores:
-
2434
-
6647
-
8637
-
3680
-
2604
-
1623
-
8356
-
9667
-
2555
-
8685
-
9618
-
7322
-
4973
-
2575
-
6709
-
3608
-
5325
-
8371
-
3138
-
7257
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
