lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 12:50
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 1 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, lunes 1 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 1 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 7774 - (74 - Los negros)

Los números ganadores:

  1. 7774
  2. 0560
  3. 0652
  4. 5829
  5. 7915
  6. 3330
  7. 2715
  8. 4650
  9. 0567
  10. 2256
  11. 2190
  12. 9731
  13. 7161
  14. 8412
  15. 3077
  16. 3856
  17. 3075
  18. 0456
  19. 8837
  20. 4394

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

