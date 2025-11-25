Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 25 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 25 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 25 de noviembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 0073 - El Hospital
-
0073
-
0966
-
1096
-
3219
-
8216
-
4768
-
0618
-
4783
-
3377
-
4222
-
3746
-
6620
-
3071
-
3908
-
5040
-
9671
-
6319
-
0711
-
8492
-
5310
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 3432 - El Dinero
Todos los números ganadores:
-
3432
-
9039
-
2445
-
4034
-
4828
-
5030
-
5588
-
8978
-
2177
-
5550
-
5542
-
9534
-
7324
-
8385
-
7907
-
6548
-
5638
-
9155
-
7119
-
1195
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 5295 - Los Anteojos
Todos los números ganadores:
-
5295
-
7493
-
2964
-
7393
-
4488
-
3716
-
1324
-
5877
-
4390
-
5580
-
0536
-
0048
-
6498
-
5117
-
4841
-
0143
-
7470
-
3958
-
5916
-
8888
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza: 8472 - La Sorpresa
Todos los números ganadores:
-
8472
-
8319
-
0034
-
4527
-
0215
-
3889
-
7132
-
7219
-
2974
-
2136
-
3919
-
4371
-
4905
-
7475
-
7946
-
7935
-
5015
-
6513
-
0655
-
7884
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 3756 - La Caída
Todos los números ganadores:
-
3756
-
6286
-
0985
-
5518
-
1913
-
1788
-
2817
-
0035
-
6110
-
4296
-
8828
-
2924
-
6013
-
5986
-
0045
-
5316
-
9725
-
0843
-
3873
-
4944
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.