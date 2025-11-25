martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 20:44
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 25 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 25 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Tómbola Jujeña

Resultados de la Tómbola Jujeña

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 25 de noviembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 0073 - El Hospital

Los números ganadores:

  1. 0073

  2. 0966

  3. 1096

  4. 3219

  5. 8216

  6. 4768

  7. 0618

  8. 4783

  9. 3377

  10. 4222

  11. 3746

  12. 6620

  13. 3071

  14. 3908

  15. 5040

  16. 9671

  17. 6319

  18. 0711

  19. 8492

  20. 5310

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 3432 - El Dinero

Todos los números ganadores:

  1. 3432

  2. 9039

  3. 2445

  4. 4034

  5. 4828

  6. 5030

  7. 5588

  8. 8978

  9. 2177

  10. 5550

  11. 5542

  12. 9534

  13. 7324

  14. 8385

  15. 7907

  16. 6548

  17. 5638

  18. 9155

  19. 7119

  20. 1195

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 5295 - Los Anteojos

Todos los números ganadores:

  1. 5295

  2. 7493

  3. 2964

  4. 7393

  5. 4488

  6. 3716

  7. 1324

  8. 5877

  9. 4390

  10. 5580

  11. 0536

  12. 0048

  13. 6498

  14. 5117

  15. 4841

  16. 0143

  17. 7470

  18. 3958

  19. 5916

  20. 8888

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 8472 - La Sorpresa

Todos los números ganadores:

  1. 8472

  2. 8319

  3. 0034

  4. 4527

  5. 0215

  6. 3889

  7. 7132

  8. 7219

  9. 2974

  10. 2136

  11. 3919

  12. 4371

  13. 4905

  14. 7475

  15. 7946

  16. 7935

  17. 5015

  18. 6513

  19. 0655

  20. 7884

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 3756 - La Caída

Todos los números ganadores:

  1. 3756

  2. 6286

  3. 0985

  4. 5518

  5. 1913

  6. 1788

  7. 2817

  8. 0035

  9. 6110

  10. 4296

  11. 8828

  12. 2924

  13. 6013

  14. 5986

  15. 0045

  16. 5316

  17. 9725

  18. 0843

  19. 3873

  20. 4944

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

