Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 25 de noviembre

Resultados de la Tómbola Jujeña

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 25 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 0073 - El Hospital

A la cabeza: 3432 - El Dinero

Todos los números ganadores:

3432 9039 2445 4034 4828 5030 5588 8978 2177 5550 5542 9534 7324 8385 7907 6548 5638 9155 7119 1195

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 5295 - Los Anteojos

Todos los números ganadores:

5295 7493 2964 7393 4488 3716 1324 5877 4390 5580 0536 0048 6498 5117 4841 0143 7470 3958 5916 8888

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 8472 - La Sorpresa

Todos los números ganadores:

8472 8319 0034 4527 0215 3889 7132 7219 2974 2136 3919 4371 4905 7475 7946 7935 5015 6513 0655 7884

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 3756 - La Caída

Todos los números ganadores:

3756 6286 0985 5518 1913 1788 2817 0035 6110 4296 8828 2924 6013 5986 0045 5316 9725 0843 3873 4944

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs