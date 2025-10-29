miércoles 29 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2025 - 12:51
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 29 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, miércoles 29 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
resultados sorteo quiniela tombola.jpg
Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, viernes 17 de octubre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 20 de octubre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 29 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 8354 - 54 La Vaca

Los números ganadores:

  1. 8354

  2. 4990

  3. 4644

  4. 5361

  5. 1310

  6. 4259

  7. 8936

  8. 6664

  9. 4251

  10. 8287

  11. 7589

  12. 9900

  13. 3902

  14. 9481

  15. 8312

  16. 7126

  17. 8060

  18. 9768

  19. 4559

  20. 4096

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 3584 - 84 La Iglesia

Todos los números ganadores:

  1. 3584

  2. 2834

  3. 0799

  4. 1004

  5. 1140

  6. 5088

  7. 6798

  8. 3415

  9. 6220

  10. 0991

  11. 0397

  12. 6101

  13. 1046

  14. 8833

  15. 3540

  16. 9374

  17. 8210

  18. 1637

  19. 1832

  20. 1598

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 21 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 28 de octubre

Lo que se lee ahora
Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Foto ilustrativa. video
Jujuy.

Paritarias: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.
Comercio.

Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

Gimnasia de Jujuy.
Tras el fallo.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy: "Juntos hasta el final"

Corte de agua en Alto Comedero
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero este miércoles: horarios y sectores afectados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel