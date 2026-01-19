Tormentas en Jujuy: rige alerta amarilla para el martes en varias localidades

Las intensas precipitaciones afectan a gran parte del territorio provincial desde el domingo y ya provocaron desbordes de ríos, rutas cortadas, anegamientos en calles y complicaciones en algunas viviendas, especialmente en sectores vulnerables.
Localidades de Jujuy bajo alerta amarilla
Según el SMN, el alerta amarilla por tormentas estará vigente durante la noche del martes en las siguientes regiones:
Puna de Cochinoca
Puna de Humahuaca
Puna de Rinconada
Puna de Santa Catalina
Puna de Tilcara
Puna de Tumbaya
Yavi
En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con chaparrones fuertes en cortos períodos de tiempo.
Qué fenómenos se prevén
El organismo nacional anticipa que las tormentas podrían estar acompañadas por:
Fuerte actividad eléctrica
Ráfagas de viento de hasta 75 km/h
Posible caída de granizo
Abundante caída de agua en poco tiempo
Los acumulados de precipitación estimados oscilarán entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual.
Alerta en otras provincias del país
El mismo sistema de tormentas afectará a distintas regiones del norte y centro del país. Además de Jujuy, el alerta incluye áreas de:
Santiago del Estero
Chaco
Formosa
Salta
Tucumán
Catamarca
La Rioja
La intensidad del fenómeno variará según la zona.
Recomendaciones ante tormentas fuertes
Desde los organismos oficiales se reiteraron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:
Evitar salir de la vivienda durante tormentas intensas, salvo necesidad extrema.
No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.
Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.
Cerrar puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Si se está al aire libre, buscar refugio en construcciones seguras o vehículos cerrados y evitar permanecer bajo árboles o estructuras metálicas.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y prestar atención a la evolución de las condiciones climáticas durante las próximas horas.