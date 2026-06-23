Triple choque en Las Pampitas: un motociclista resultó herido

Un motociclista sufrió lesiones y debió ser trasladado al hospital luego de protagonizar un siniestro vial ocurrido al mediodía de este lunes sobre la Ruta Provincial 53, en cercanías del barrio Florida de la localidad de Las Pampitas .

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Por el hecho intervinieron efectivos policiales y personal de emergencias, mientras las autoridades trabajan para determinar las causas que desencadenaron la colisión.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, en el siniestro estuvieron involucrados un automóvil Renault Fluence, un Fiat Siena y una motocicleta.

Por motivos que aún son materia de investigación, los tres vehículos colisionaron sobre la mencionada ruta provincial, generando preocupación entre los vecinos y conductores que circulaban por la zona.

El motociclista fue trasladado al hospital

Según relataron testigos, el conductor de la motocicleta salía desde el barrio Florida hacia la ruta cuando habría sido embestido por uno de los automóviles involucrados.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones en sus extremidades inferiores y recibió asistencia en el lugar antes de ser derivado al Hospital Arturo Zabala de Ciudad Perico para una mejor evaluación y atención médica.

Investigan las causas del siniestro

Tras el hecho, personal policial realizó las actuaciones correspondientes y trabajó en la recolección de datos para establecer cómo se produjo la colisión.

Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación y no se descarta la realización de pericias para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.