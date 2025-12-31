Últimas horas para completar el censo para docentes y no docentes en Jujuy

Cierra hoy el censo nacional para docentes y no docentes de escuelas (Foto ilustrativa)

Este miércoles 31 de diciembre se cierra el plazo para completar el cuestionario online de la segunda etapa del Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) 2025 . El censo es para docentes y no docentes de todos los niveles y modalidades, excepto el universitario .

Es para todos los niveles y modalidades educativas de gestión estatal, privada, municipal, social y cooperativa de la provincia y del país . Vale aclarar que la plataforma permanecerá disponible hasta este miércoles 31 de diciembre de 2025.

Para hacerlo, deben ingresar, validar su identidad y completar el formulario que actualizará información clave sobre su trayectoria y situación laboral, proceso encarado por el Ministerio de Educación Nacional.

En la primera etapa, los equipos directivos de las instituciones educativas validaron el 100% del personal docente y no docente. Se inició la segunda fase, en la cual cada agente deberá completar un cuestionario individual.

¿Cómo completar el cuestionario?

El formulario está organizado por módulos temáticos y permite guardar el avance, retomar más tarde y revisar todas las respuestas antes del envío. Para completarlo, el personal docente debe ingresar a la plataforma a través de renpe.educacion.gob.ar y argentina.gob.ar/educacion/renpe-2025

Deberán colocar su número de DNI y seleccionar Continuar. Luego elegir una de las dos opciones disponibles: ingresar con Mi Argentina (CUIL + contraseña), o seleccionar No tengo usuario de Mi Argentina y completar los datos solicitados para validar identidad.

Una vez dentro, presionar Comenzar e iniciar el cuestionario. En cada página es imprescindible seleccionar Guardar antes de avanzar con Siguiente, para garantizar que todas las respuestas queden registradas correctamente.

Contenidos del cuestionario para docentes y no docentes

El formulario incluye secciones sobre:

Datos personales

Características del hogar

Servicios y bienes de la vivienda

Formación y trayectoria laboral

Función actual

Situación y condiciones laborales

Estrategias y recursos didáctico–pedagógicos

Consumos culturales

Actividades recreativas y de cuidado

Datos claves del proceso

Está organizado por módulos temáticos. Se pueden guardar las respuestas y continuar más tarde. También revisar y corregir antes del envío final. La duración estimada es entre 20 y 40 minutos. Al finalizar, el sistema emite un certificado en PDF de participación.

Para acompañar el proceso, se encuentra disponible el equipo de consultores que asistió durante la Etapa 1, con el fin de brindar soporte técnico a las instituciones. Asimismo, los/as agentes pueden acceder al Manual de Usuario del ReNPE 2025, ingresando a https://educacion.jujuy.gob.ar/ – Contenido destacado – Manual ReNPE.