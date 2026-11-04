miércoles 04 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de noviembre de 2026 - 08:52
Jujuy.

Un hombre en Monterrico denunció que le robaron siete millones de pesos en la feria

Un hombre en Monterrico denunció que desconocidos sustrajeron una cartera con dinero y documentación del interior de su auto.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Feria de Monterrico&nbsp;

Feria de Monterrico 

Un robo se registró este martes 3 de noviembre, alrededor de las 17:20, en el predio de la Feria 20 de Junio, ubicado en la ciudad de Monterrico. Según la denuncia, personas desconocidas sustrajeron una cartera que contenía documentación personal y una suma de dinero cercana a los 7 millones de pesos.

Lee además
El alerta por el incendio se recibió cerca de las 12:50. El fuego había avanzado sobre varios lotes y fue controlado por Bomberos Voluntarios de Monterrico.
Jujuy.

Incendio de pastizales en Monterrico: el fuego avanzó sobre varios lotes
temporal en monterrico: una camioneta quedo atrapada en un pozo
Policiales.

Temporal en Monterrico: una camioneta quedó atrapada en un pozo

Robo en la feria de Monterrico - Imagen creada con IA

Robo en la feria de Monterrico - Imagen creada con IA

Cómo ocurrió el robo en la Feria 20 de Junio

De acuerdo con el relato del damnificado, el hecho se produjo cuando su vehículo se encontraba en el predio de la feria. El hombre había dejado abierta la ventanilla correspondiente a la puerta del acompañante, circunstancia que habría sido aprovechada por los delincuentes.

Sin ejercer violencia sobre el automóvil, los autores habrían sustraído una cartera que estaba en el interior y escaparon del lugar.

En su denuncia, la víctima indicó que llevaba documentación personal y una importante cantidad de dinero en efectivo, cuyo monto rondaría los siete millones de pesos.

Investigan quiénes fueron los responsables del robo

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre personas identificadas o detenidas en relación con el episodio.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción, establecer cómo escaparon los responsables y avanzar en su identificación.

Por ahora, tampoco se informó si existen registros de cámaras de seguridad o testimonios que permitan reconstruir los movimientos de los sospechosos dentro del predio de la Feria 20 de Junio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Incendio de pastizales en Monterrico: el fuego avanzó sobre varios lotes

Temporal en Monterrico: una camioneta quedó atrapada en un pozo

Allanaron una casa en Monterrico y secuestraron marihuana, cocaína y elementos de fraccionamiento

Monterrico: un adulto mayor de 68 años fue golpeado salvajemente por una patota

Pie diabético: cómo prevenir lesiones que pueden terminar en una amputación

Lo que se lee ahora
Ingreso a primer año
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: quiénes rinden el examen hoy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Riesgo país.
Economía.

El riesgo país en Argentina superó los 820 puntos y el dólar llegó a $1.570 este martes

Caso MaríaLuz Herrera: confirmaron el juicio por jurados y modificaron la carátula
Jujuy.

Caso María Luz Herrera: confirmaron el juicio por jurados y modificaron la carátula

Las elecciones en EE.UU. dejaron una derrota republicana. Los demócratas recuperaron el Senado y Diputados con victorias en estados conservadores.
Mundo.

Los demócratas ganaron las elecciones en Estados Unidos: así quedó el Congreso

Padres del Dolor: familias de Jujuy reclaman justicia video
Jujuy.

Padres del Dolor: familias de Jujuy reclaman justicia

Ingreso a primer año
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: quiénes rinden el examen hoy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel