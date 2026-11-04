Un hombre en Monterrico denunció que le robaron siete millones de pesos en la feria

Feria de Monterrico

Un robo se registró este martes 3 de noviembre, alrededor de las 17:20, en el predio de la Feria 20 de Junio, ubicado en la ciudad de Monterrico. Según la denuncia, personas desconocidas sustrajeron una cartera que contenía documentación personal y una suma de dinero cercana a los 7 millones de pesos.

Robo en la feria de Monterrico - Imagen creada con IA Cómo ocurrió el robo en la Feria 20 de Junio De acuerdo con el relato del damnificado, el hecho se produjo cuando su vehículo se encontraba en el predio de la feria. El hombre había dejado abierta la ventanilla correspondiente a la puerta del acompañante, circunstancia que habría sido aprovechada por los delincuentes.

Sin ejercer violencia sobre el automóvil, los autores habrían sustraído una cartera que estaba en el interior y escaparon del lugar.

En su denuncia, la víctima indicó que llevaba documentación personal y una importante cantidad de dinero en efectivo, cuyo monto rondaría los siete millones de pesos.

Investigan quiénes fueron los responsables del robo Hasta el momento, no trascendieron datos sobre personas identificadas o detenidas en relación con el episodio. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción, establecer cómo escaparon los responsables y avanzar en su identificación. Por ahora, tampoco se informó si existen registros de cámaras de seguridad o testimonios que permitan reconstruir los movimientos de los sospechosos dentro del predio de la Feria 20 de Junio.

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