Un influencer declara a los tamales jujeños como los mejores del NOA

La eterna competencia entre provincias del norte argentino

El debate sobre cuál provincia del NOA (Noroeste Argentino) tiene la mejor gastronomía no es nuevo. Las discusiones suelen centrarse entre Tucumán, Salta y Jujuy, siendo las empanadas tucumanas y salteñas las protagonistas de un “superclásico” culinario que divide pasiones. Esta vez, sin embargo, el influencer decidió ampliar la competencia y poner a prueba otros platos icónicos de la región, como el locro, la humita y, por supuesto, los tamales.

tamales 21.jpg

Rubio recibió decenas de recomendaciones de sus seguidores para probar la gastronomía de cada provincia, y así lo hizo. En Jujuy, degustó los tradicionales tamales de charqui, mientras que en Salta se deleitó con un locro contundente. En Tucumán, no faltaron las famosas empanadas, que siempre generan debate sobre cuál es la mejor.

Pero el plato que más llamó la atención fue el tamal jujeño, elaborado con maíz, charqui y especias locales, que se llevó el primer puesto en la evaluación del influencer. "Los tamales jujeños son sencillamente una explosión de sabor y tradición", expresó Rubio en uno de sus videos más vistos, generando un intenso debate en los comentarios.

El veredicto que se volvió viral

Según José Andrés Rubio, Jujuy se lleva la medalla de oro en la categoría de tamales, destacando la autenticidad y el sabor profundo del charqui, un ingrediente típico del norte. Salta se impuso con su locro, un plato que, en sus palabras, “es perfecto para los días fríos y lleno de sabor”. Sin embargo, Tucumán continúa dominando en lo que respecta a la humita y las empanadas, un resultado que pocos se atreven a cuestionar dada la fama que tienen estos platos en esa provincia.

El recorrido del influencer no solo se limitó a la comida. También visitó lugares emblemáticos como Los Eléctricos en Jujuy, una joya poco conocida pero de gran belleza natural, y compartió imágenes de los coloridos paisajes que cautivan a cualquier viajero. Ahora, mientras sigue su aventura por el norte argentino en La Rioja, sus seguidores esperan ansiosos nuevos videos y reseñas.

Las publicaciones de "Turistteando" no tardaron en volverse virales, especialmente entre los usuarios de TikTok. La batalla gastronómica del NOA revivió, con cientos de comentarios defendiendo a cada provincia. "No hay como una empanada tucumana", "El locro salteño es insuperable", y "Los tamales de Jujuy son lo mejor que he probado" son solo algunos de los comentarios que reflejan el entusiasmo de la audiencia.

Además, su experiencia ha motivado a otros turistas a visitar estas provincias, atraídos no solo por los paisajes, sino también por la riqueza de su gastronomía. Al final, la diversidad de sabores del NOA sigue siendo un testimonio del patrimonio cultural y culinario de esta región.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.