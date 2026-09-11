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11 de septiembre de 2026 - 09:55
Siniestro vial.

Un tren de carga chocó a una ambulancia del SAME en Puesto Viejo

Un tren de carga impactó la parte trasera de una ambulancia del SAME en Puesto Viejo. El personal sanitario no sufrió lesiones.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un tren de carga chocó a una ambulancia del SAME en Puesto Viejo (imagen ilustrativa realizada con IA)

Un tren de carga chocó a una ambulancia del SAME en Puesto Viejo (imagen ilustrativa realizada con IA)

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El vehículo involucrado era una Toyota 4x4 del SAME. De acuerdo con la información brindada, la ambulancia alcanzó a atravesar el sector, pero la formación ferroviaria terminó golpeándola en la parte posterior. El tren pertenecía a la empresa Holcim y transportaba cemento. El golpe afectó principalmente el habitáculo trasero del móvil sanitario.

“El tren lamentablemente lo tocó en la parte trasera solamente, rompiendo todo el habitáculo trasero" “El tren lamentablemente lo tocó en la parte trasera solamente, rompiendo todo el habitáculo trasero"

El personal del SAME salió ileso

A pesar de los daños que sufrió la ambulancia, ninguno de los trabajadores del SAME presentó lesiones físicas.

Gracias a Dios no hubo ningún tipo de lesión para el personal, que era lo que más nos preocupaba”, sostuvo Jure. El responsable del SAME indicó que los integrantes del equipo sí quedaron afectados por el impacto de haber atravesado una situación de esas características, pero no fue necesario lamentar heridos. Tras el siniestro intervino personal sanitario y efectivos de Seguridad Vial. Los conductores de la ambulancia y del tren fueron sometidos a controles de alcoholemia y ambos resultados fueron negativos.

Investigan cómo ocurrió el choque

Las circunstancias exactas del accidente todavía son materia de investigación. En el sector había dificultades de visibilidad y problemas de señalización, condiciones que complicaron la circulación en el momento del hecho. Estos elementos forman parte de las circunstancias que deberán analizarse para reconstruir la mecánica del impacto.

La ambulancia había estado trabajando previamente en la asistencia de peregrinos que se desplazan durante estos días por las rutas de la provincia rumbo a las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro en Salta.

El episodio terminó únicamente con daños materiales, pero dejó fuera de servicio, al menos de manera inmediata, a una unidad destinada a emergencias sanitarias.

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