Una derrota que interpela

La semana que pasó terminó configurando quizás el peor momento para Javier Milei desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.

Política. Carlos Sadir tras las elecciones 2025 en Buenos Aires: "Sin gestión y sin diálogo no hay futuro"

Elecciones 2025. Áxel Kicillof: "No se puede gobernar más con odio y maltrato"

Los guarismos de la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires le propinaron a La Libertad Avanza una derrota durísima, con más de 13 puntos de diferencia a manos de Fuerza Patria.

Un revés cuya magnitud nadie alcanzó a prever y que deja en evidencia el gran fracaso político en el armado que se desarrolló en territorio bonaerense.

La política de imponer y llevarse todo por delante generó un mal resultado, al tiempo que la falta de compromiso de los supuestos socios políticos quedó demasiado expuesta.

El PRO y otras fuerzas que se sumaron al frente de La Libertad Avanza, al no sentirse escuchadas ni representadas, aparentemente decidieron no aportar lo que de ellas se esperaba.

Por otro lado, también quedó en evidencia un grave error estratégico: se le dio carácter nacional a una elección que estaba exclusivamente destinada a elegir legisladores en la provincia de Buenos Aires.

A partir de este fracaso electoral - y sobre todo por su magnitud - todavía resulta impensado determinar cuál será el costo político y económico que deberá afrontar el oficialismo nacional.

Para colmo, no se vislumbra quiénes podrían ser señalados como los responsables políticos de la derrota dentro de la propia Libertad Avanza.

Queda poco tiempo para octubre y comienza a desvanecerse la certeza y seguridad que existían respecto de un triunfo tranquilo por parte del oficialismo.

Además, hoy empieza a preocupar cuál será la reacción de los mercados y cuál el impacto de los conflictos económicos que puedan presentarse.

Asimismo, a partir de lo sucedido, se descarta el arribo de inversiones, ya que los inversores seguramente comenzarán a analizar seriamente la posibilidad de un regreso del peronismo, muy posiblemente de la mano de Axel Kicillof, quien aparece como el gran ganador de este domingo.

A la ya muy compleja situación que atravesaba el oficialismo, producto de lo ocurrido con la economía en la última semana y en el Parlamento, ahora se suma un desafío aún mayor: cómo hacer una autocrítica, cómo reaccionar y cómo volver a construir política.

Por último, sólo queda decir que ya quedó demostrado que la política del gobierno libertario no estaría funcionando y que la estrategia electoral - hasta el momento - ha generado fracasos en Corrientes, San Luis, Salta, Misiones y ahora también en Buenos Aires.

Dólar inestable

Más allá de lo electoral, en la semana que pasó el dólar le generó más que un dolor de cabeza a la administración de Javier Milei.

El Gobierno nacional tuvo que salir a intervenir en el mercado de cambios, algo que no venía haciendo y que no constituye una buena señal para los mercados ni para el Fondo Monetario Internacional.

El martes comenzó la jornada con depósitos del Tesoro en el Banco Central cercanos a los 1.669 millones y terminó con 1.431 millones; y debió vender 238 millones de dólares para sostener la cotización de la moneda extranjera.

Se estima que la entidad tuvo que sacrificar más de 500 millones de dólares para llegar a este domingo 7 de septiembre, fecha de las elecciones legislativas en Buenos Aires, sin que el dólar se disparara.

A esta situación se suma el hecho de que, durante la semana, no se difundieron datos oficiales precisos que expliquen el porqué y el cómo de las intervenciones.

Otra vez el Congreso

En la semana también fue noticia lo acontecido en el Senado de la Nación, donde el Gobierno de Javier Milei recibió dos muy malas noticias.

La primera de ellas fue el rechazo definitivo al veto a la Emergencia por Discapacidad, que obtuvo 63 votos a favor, 7 en contra y 2 ausencias.

La Libertad Avanza, que en teoría debería haber aportado 7 votos en contra, sólo logró reunir 6, ya que la senadora Vilma Vedia, de Jujuy, se ausentó. Un hecho que resulta llamativo en una votación tan importante y que incluso deja abierta la puerta a sospechas.

El séptimo voto para el oficialismo nacional vino del PRO, a través de la senadora Carmen Álvarez Rivero, de la provincia de Córdoba.

Toda esta situación configura un problema grave de cara al futuro para La Libertad Avanza, ya que no sólo implica una derrota en un tema tan sensible para el Ejecutivo, sino que además pone sobre la mesa la incapacidad de contener a su propia tropa.

Sobre este punto, el senador jujeño Ezequiel Atauche, presidente del bloque libertario, deberá dar las explicaciones correspondientes acerca de por qué ni siquiera pudo alinear a su comprovinciana.

El otro traspié que sufrió el Ejecutivo nacional en el Senado tiene que ver con el proyecto de ley que busca modificar el régimen de uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia. La iniciativa obtuvo 56 votos a favor - muy por encima de los dos tercios requeridos (47) -, 8 en contra y 2 abstenciones.

La aprobación de este proyecto limita el tratamiento de los DNU a un plazo de 90 días corridos en el Congreso, dentro del cual deben ser aprobados por ambas cámaras; de lo contrario, quedan sin efecto.

Sobre este tema en particular, cabe recordar que fue Cristina Fernández de Kirchner quien, en 2006, promovió el sistema vigente para que su esposo, Néstor Kirchner, pudiera gobernar con mayor comodidad mediante decretos.

De obtener la media sanción restante en Diputados, el presidente Javier Milei ya no podrá utilizar la herramienta del DNU para gobernar como pretendía. Y, al no contar con mayorías parlamentarias en el Congreso, la forma de accionar de la administración libertaria deberá cambiar sí o sí.

El nuevo régimen de los DNU, si es aprobado, dejará atado de pies y manos al presidente Milei de cara al futuro y complicará seriamente su gobernabilidad.

Hasta aquí algunos de los temas más destacados de los últimos días.

¡Buen inicio de semana para todos!