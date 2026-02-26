UPD: instalarán un espacio informativo para jóvenes en peatonal Belgrano

En el marco de los festejos por el inicio del ciclo lectivo 2026, conocidos como el “Último Primer Día” (UPD), la Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la instalación de un espacio lúdico e informativo destinado a adolescentes y jóvenes.

La propuesta se desarrollará el viernes 27 de febrero, de 9 a 12 horas, en la Peatonal Belgrano, y estará coordinada a través del Programa de Prevención de Consumos Problemáticos.

UPD UPD. Stand informativo y propuestas recreativas Durante la jornada se instalará un stand institucional donde se brindará asesoramiento, se entregará folletería y preservativos, y se ofrecerán actividades recreativas diseñadas por profesionales del área.

La iniciativa está a cargo de la Dirección de Salud Integral, desde donde invitaron a la comunidad en general —y especialmente a estudiantes del último año del nivel secundario— a acercarse y participar. El objetivo es generar un espacio de encuentro que promueva celebraciones responsables y el cuidado de la salud.

Una tradición que marca el inicio del último año El UPD se convirtió en una tradición entre quienes comienzan el último año de la escuela secundaria. Con música, cotillón y diferentes formas de festejo, los futuros egresados celebran la noche previa o el fin de semana anterior al inicio de clases, marcando simbólicamente el comienzo de su despedida de esta etapa. Las modalidades son variadas: desde reuniones en casas particulares y quintas, hasta encuentros en boliches o incluso celebraciones en colectivos adaptados. Promover el cuidado y la responsabilidad La propuesta apunta a fomentar hábitos saludables y prevenir consumos problemáticos, reforzando la importancia del cuidado individual y colectivo en una fecha significativa para miles de estudiantes.

