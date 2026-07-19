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19 de julio de 2026 - 09:17
Jujuy.

Vecinos de San Salvador de Jujuy protestaron por los cortes de luz

Los apagones provocados por el viento norte generaron manifestaciones durante la noche del sábado en diferentes sectores de San Salvador de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Vecinos de San Salvador de Jujuy reclamaron por los cortes de luz. (Foto Flash Jujuy)

Vecinos de San Salvador de Jujuy reclamaron por los cortes de luz. (Foto Flash Jujuy)

Las intensas ráfagas de viento que afectaron a San Salvador de Jujuy desde el viernes y se mantuvieron durante el sábado provocaron importantes daños en la infraestructura eléctrica y generaron cortes de energía en distintos puntos de la provincia. Con el paso de las horas y ante la demora en la restitución del servicio en algunos sectores, vecinos realizaron manifestaciones durante la noche del sábado.

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Las interrupciones del servicio eléctrico derivaron en manifestaciones en distintos sectores de la capital jujeña, entre ellos Alto Comedero, Campo Verde y Barrio Norte. En esos puntos, vecinos se movilizaron para exigir el restablecimiento del suministro.

Durante las protestas se registraron bloqueos sobre la Ruta Nacional 9, donde hubo momentos de tensión con personas que querían circular por la zona y efectivos de la Policía de la Provincia, que intervinieron en los lugares donde se desarrollaban las concentraciones.

Continúan los trabajos

Las ráfagas dañaron líneas de media tensión y ocasionaron múltiples interrupciones del servicio eléctrico en distintas localidades.

Como consecuencia de esos daños, numerosos usuarios permanecieron varias horas sin energía, mientras cuadrillas técnicas trabajaban para reparar la infraestructura afectada y restablecer el suministro de manera gradual.

Desde EJESA informaron que las cuadrillas permanecieron desplegadas durante toda la jornada para reparar los daños ocasionados por el temporal, reemplazar postes y reconstruir los tramos de la red que resultaron afectados por el viento.

Hasta el momento se desconoce qué barrios continúan sin electricidad.

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