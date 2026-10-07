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7 de octubre de 2026 - 18:06
Jujuy.

Venta de autos en septiembre: los números de Jujuy

Las ventas de autos 0km volvieron a mostrar variaciones durante septiembre, con diferencias entre la comparación mensual y la interanual.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Venta de autos.

Venta de autos.

La venta de autos 0km en Jujuy volvió a mostrar números negativos en la comparación interanual durante septiembre, según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

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Durante el mes se patentaron 597 unidades en la provincia, lo que representó una baja del 2,3% interanual, ya que en septiembre de 2025 se habían registrado 611 vehículos. Sin embargo, frente a agosto hubo una leve mejora. En el mes anterior se habían patentado 588 unidades, por lo que septiembre mostró una suba del 1,5% mensual.

En los primeros nueve meses del año se patentaron en Jujuy 5.336 vehículos, frente a las 6.289 unidades registradas entre enero y septiembre de 2025. De esta manera, el acumulado provincial muestra una baja del 15,2% interanual.

La tendencia negativa también se observó en el resto de las provincias al comparar los primeros nueve meses de 2026 con el mismo período del año pasado. Entre las caídas mensuales más pronunciadas se ubicaron Santa Cruz, con un descenso del 39,1%; La Rioja, con una baja del 32,7%; y Misiones, con una retracción del 26,7%.

Venta de autos.

Venta de autos.

Qué pasó con la venta de autos en todo el país

A nivel nacional, durante septiembre de 2026 se patentaron 49.814 vehículos, lo que significó una caída del 11,4% interanual, teniendo en cuenta que en septiembre de 2025 se habían registrado 56.241 unidades.

En cambio, al comparar septiembre con agosto, el mercado mostró una recuperación del 10,7%, ya que durante el mes anterior se habían registrado 45.003 patentamientos. En el acumulado entre enero y septiembre, se alcanzaron 435.493 unidades, un 13% menos que las 500.497 contabilizadas en el mismo período de 2025.

ACARA habló de un “cambio de tendencia”

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, analizó los últimos datos del mercado y consideró que comenzaron a aparecer señales de recuperación. “La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad”, sostuvo Beato.

El titular de ACARA también se refirió a los cambios que atraviesa actualmente el mercado automotor argentino. “El mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición, con menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades, debido a una mayor apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas, especialmente las asiáticas”, indicó.

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