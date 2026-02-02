Juventud vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Juventud y U.Católica se miden por la llave 2 de la Copa Libertadores el jueves 5 de febrero a las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Centenario.

Por la llave 1, The Strongest recibirá a Táchira

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo por la llave 3

Gery Vargas Carreño es el árbitro designado para controlar el partido.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.