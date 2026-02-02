lunes 02 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de febrero de 2026 - 06:49
Copa Libertadores

Juventud vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

U. Católica (E) se mide ante Juventud en el estadio Centenario el jueves 5 de febrero a las 21:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Gery Vargas Carreño.

Juventud vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Juventud y U.Católica se miden por la llave 2 de la Copa Libertadores el jueves 5 de febrero a las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Centenario.

Lee además
alianza lima se enfrentara a 2 de mayo por la llave 3

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo por la llave 3
por la llave 1, the strongest recibira a tachira

Por la llave 1, The Strongest recibirá a Táchira

Gery Vargas Carreño es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Juventud y U. Católica (E), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo por la llave 3

Por la llave 1, The Strongest recibirá a Táchira

River y Rosario Central no se sacaron ventajas en el Gigante de Arroyito

Exitoso torneo "La Naranja te Llama" organizado por el club Luján

Boca Juniors derrotó a Newell's por 2 a 0 en la Bombonera

Lo que se lee ahora
Festejo de Paredes. video
Torneo Apertura.

Boca Juniors derrotó a Newell's por 2 a 0 en la Bombonera

Por  Federico Franco

Las más leídas

El cartel.
Indignación.

Maltrato animal en Jujuy: la dejaron abandonada, atada junto a un cartel y tuvo un triste final

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas
Clima.

Continúa el alerta amarilla para este domingo en casi toda la provincia

Triatlón en Jujuy. video
Triatlón.

"Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país", dijo Carlos Sadir

Búsqueda en Jujuy.
CINDAC.

Buscan a Milagros Ariana Peralta, desaparecida desde el 23 de enero

Pasacalles viral: Luciano Castro y un mensaje a Griselda Siciliani que explotó en redes
Espectáculos.

Pasacalles viral: Luciano Castro y un mensaje a Griselda Siciliani que explotó en redes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel