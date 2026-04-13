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13 de abril de 2026 - 17:37
Jujuy.

La Casa Museo Justiniano Torres Aparicio cumple 26 años como legado cultural en Humahuaca

El espacio resguarda la colección reunida por Justiniano Torres Aparicio y su esposa Alicia. Hoy continúa abierto bajo la gestión de su hija, Gladis Torres Aparicio.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Casa Museo Justiniano Torres Aparicio.

Casa Museo Justiniano Torres Aparicio.

Este año se cumplen 26 años de la Casa Museo Justiniano Torres Aparicio en Humahuaca, un espacio que mantiene viva la memoria, la obra y el legado de una de las figuras más destacadas de la región.

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Justiniano Torres Aparicio nació en Humahuaca y, luego de una prolongada ausencia, regresó a su tierra convertido en médico. Sin embargo, su vocación no se limitó al campo de la salud. También fue profesor de la Escuela Normal Regional, director del hospital y un apasionado observador de las manifestaciones culturales, especialmente de la música y la arqueología.

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Un legado construido con paciencia y amor

Junto a su esposa, Alicia, recorrió los paisajes de la Quebrada de Humahuaca caminando y recolectando vestigios del pasado. Esas búsquedas, realizadas con paciencia, dedicación y amor por la tierra, dieron origen a una importante colección que con el tiempo quedó resguardada en la actual Casa Museo Justiniano Torres Aparicio.

El espacio se convirtió así en un lugar fundamental para la preservación de un patrimonio cultural que forma parte de la identidad de la comunidad humahuaqueña.

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Un espacio abierto al público en Humahuaca

Actualmente, la Casa Museo permanece abierta al público y es sostenida y gestionada por su hija, Gladis Torres Aparicio, quien continúa con el compromiso de preservar y difundir ese legado.

Además de su tarea como médico y educador, Justiniano fue un observador atento de la vida cotidiana y de la belleza de los paisajes de la región. Esa sensibilidad también quedó reflejada en sus letras y composiciones musicales, que con el tiempo se transformaron en referentes culturales de la zona.

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El trabajo de Alicia después de su fallecimiento

Tras la muerte de Justiniano, fue su esposa Alicia quien se encargó de ordenar cada una de las piezas, realizando un trabajo fundamental para dar forma a lo que hoy se conoce como la Casa Museo Justiniano Torres Aparicio.

A 26 años de su creación, el espacio sigue siendo un punto de encuentro con la historia, la cultura y la memoria de Humahuaca.

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