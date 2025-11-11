La Corte confirmó la condena a Julio de Vido por la tragedia de Once y ordenaron su detención

Ordenaron la detención de Julio De Vido luego de que la Corte confirmara su condena por la tragedia de Once.

El Tribunal Oral Federal N.º 4 dispuso la detención del exministro de Planificación, Julio De Vido , luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a cuatro años de prisión por su responsabilidad en la tragedia de Once , ocurrida en 2012 y que provocó la muerte de 51 personas .

El exintegrante del gobierno kirchnerista deberá comparecer en los tribunales de Comodoro Py el jueves a las 10 de la mañana para cumplir con la orden judicial. Aún se aguarda saber si su equipo legal, considerando que De Vido supera los 75 años , solicitará el beneficio de prisión domiciliaria .

Horas antes, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían rechazado los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa del exfuncionario , al declararlos inadmisibles conforme al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial .

De este modo, se ratifica la condena que incluye, además, la prohibición de por vida para ocupar cargos públicos . El expediente judicial se inició en diciembre de 2015 , cuando el Tribunal Oral Federal 2 dictó sentencia contra el maquinista Marcos Córdoba , directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) – concesionaria de la línea Sarmiento – y exsecretarios de Transporte como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi .

La investigación concluyó que el siniestro se produjo debido al mantenimiento deficiente de los trenes, a pesar de los subsidios estatales otorgados, sumado a una conducción negligente. En esa etapa del proceso, se resolvió profundizar la indagación sobre la responsabilidad del titular de Planificación.

Imagen de la tragedia de Once.

En 2018, tres años más tarde, el Tribunal Oral Federal N.º 4 impuso a Julio De Vido una pena de cinco años y ocho meses de prisión por fraude al Estado, tras determinar que no ejerció la supervisión adecuada sobre los recursos públicos destinados a TBA. Sin embargo, fue absuelto del cargo de estrago culposo, que lo vinculaba de manera directa con el accidente y sus consecuencias.

Los magistrados Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez subrayaron la existencia de una “cadena de responsabilidades” que incluía a De Vido y a otros funcionarios más próximos a la gestión cotidiana del servicio. Asimismo, remarcaron la falta de control ministerial, a pesar de las alertas sobre el deterioro del sistema ferroviario.

Más adelante, la Cámara de Casación ratificó la condena, lo que dio lugar a la presentación de un recurso ante la Corte Suprema. En primera instancia, el tribunal máximo confirmó la absolución por el delito de estrago. Sin embargo, en agosto de 2024, avaló la responsabilidad de De Vido por defraudación al Estado, al mismo tiempo que ordenó revisar la pena impuesta.

Ordenaron la detención de Julio De Vido.

La decisión generó división de criterios entre los jueces: la mayoría quedó conformada por Rosenkrantz, Lorenzetti y el conjuez Mariano Borinsky, quienes señalaron incongruencias en la sanción aplicada a De Vido en comparación con otros condenados por los mismos delitos. En cambio, Rosatti y la conjueza Marina Cossio emitieron un voto en disidencia.

El caso volvió a la Cámara de Casación, donde en abril de este año se estableció una pena de cuatro años de prisión tras la celebración de una audiencia. Tanto la fiscalía, que solicitaba una sanción más estricta, como la defensa, que buscaba reducir la condena, presentaron nuevas apelaciones, poniendo en duda la justicia y proporcionalidad del fallo en comparación con otras figuras involucradas, como Jaime.

Por su parte, los abogados de De Vido intentaron argumentar que la causa había prescrito, un planteo que finalmente quedó rechazado con la resolución definitiva de la Corte Suprema.

El exministro de Planificación fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El resto de los condenados por la tragedia de Once

La tragedia de Once constituye uno de los accidentes ferroviarios más graves en la historia de Argentina. En febrero de 2012, fallecieron 51 personas, entre ellas una mujer embarazada, y 789 resultaron heridas.

La mayor parte de las víctimas se encontraba en los primeros tres vagones, que quedaron completamente destrozados por el impacto. Este siniestro es considerado la tercera catástrofe ferroviaria más letal del país, precedido únicamente por la tragedia de Benavídez en 1970, con 236 muertos, y la de San Pereira en 1978, que provocó 55 fallecimientos.

Tras el transcurso del tiempo y dos procesos judiciales, la Justicia pudo determinar las causas de la tragedia de Once. Los hallazgos concluyeron que el choque fue el resultado de la combinación de varios factores, que en conjunto provocaron el siniestro.

Deberá presentarse el jueves a las 10 en Comodoro Py.

En primer lugar, se destacó el factor humano. El maquinista Marcos Córdoba circulaba a una velocidad superior a la permitida y aplicó los frenos demasiado tarde al ingresar a la estación. Asimismo, había desconectado el sistema de “hombre muerto”, un mecanismo diseñado para detener automáticamente el tren en caso de que el conductor no esté presente o quede inconsciente. Por estas acciones, se le impuso una pena de tres años y tres meses de prisión.

Sin embargo, no solo se trató de un error del conductor: el tren de la línea Sarmiento presentaba condiciones de mantenimiento extremadamente deficientes. La concesionaria de la línea, Trenes de Buenos Aires, estaba bajo la responsabilidad de Claudio Cirigliano, uno de los ejecutivos que fue llevado a juicio por el estrago ocurrido el 22 de febrero de 2012.

El ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.

Las penas más severas recayeron sobre Sergio Claudio Cirigliano y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quienes fueron sentenciados a siete años de cárcel cada uno. Cabe destacar que Jaime ya contaba con una condena adicional de ocho años por otros dos procesos y permanecía detenido por causas previas.

Por su parte, los exdirectivos de TBA, Marcelo Calderón y Jorge Álvarez, recibieron seis años de prisión, mientras que Juan Pablo Schiavi fue sentenciado a cinco años y medio. Los demás involucrados obtuvieron penas que oscilaron entre los cinco y tres años, todas de cumplimiento efectivo. El maquinista, conductor del tren Chapa 16 al momento del accidente, recibió una condena de tres años y tres meses.