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24 de abril de 2026 - 12:35
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La dura sanción de la UEFA a Gianluca Prestianni tras su polémico cruce con Vinícius Júnior

El organismo europeo decidió castigar al jugador argentino por una “posible conducta discriminatoria” ocurrida en el duelo frente al Real Madrid.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La contundente sanción que le impuso la UEFA a Gianluca Prestianni.

La contundente sanción que le impuso la UEFA a Gianluca Prestianni.

A casi dos meses del polémico cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante la serie de eliminación entre Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League, la UEFA resolvió sancionar al futbolista argentino con seis partidos de suspensión por una “posible conducta discriminatoria”.

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En el comunicado oficial del Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo, además, se solicitó a la FIFA que la sanción tenga alcance global y se aplique en todas las competencias oficiales, lo que incluiría incluso la próxima Copa del Mundo.

Alcance internacional y aplicación condicionada de la sanción

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Cabe señalar que, de las seis fechas de sanción aplicadas, tres quedan en suspenso durante un período de prueba de dos años desde la resolución, por lo que solo se ejecutarán si el jugador vuelve a incurrir en una falta, según lo establecido por el organismo europeo.

Dentro de ese esquema se contabiliza el encuentro de suspensión provisional que ya fue cumplido el 25 de febrero, en el marco de la eliminatoria de la Champions League 2025/26 entre Benfica y Real Madrid.

Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica). La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión", marca el comunicado.

La contundente sanción que le impuso la UEFA a Gianluca Prestianni por su cruce con Vinícius Júnior.

A esto, se añade: “Esta decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que cumplió el jugador durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica”.

Declaraciones del jugador y respaldo institucional del Benfica

La investigación estuvo a cargo de un oficial de Ética y Disciplina de la UEFA, quien señaló la posible existencia de una conducta de carácter discriminatorio por parte del futbolista argentino. La medida disciplinaria alcanza tanto a competencias oficiales de clubes organizadas por la UEFA como a partidos de selecciones nacionales, siempre que el jugador se encuentre en condiciones de ser convocado.

Previamente, el ente rector del fútbol europeo ya le había aplicado una fecha de suspensión, que lo dejó fuera del partido de vuelta de la serie ante el Real Madrid. Esa decisión se basó en una “violación prima facie del artículo 14 del Reglamento Disciplinario”, vinculado a comportamientos discriminatorios.

Prestianni fue sancionado con seis partidos en competencias oficiales por su cruce con Vinícius.

Me dolió que me traten de algo que jamás hice, eso fue lo que más me dolió, pero por suerte estoy muy tranquilo de que todos los que me conocen saben la clase de persona que soy yo y eso a mí me basta. Estoy muy tranquilo y agradecido al club, que también me creyó y apoyó en todo sentido, como también mis compañeros, que me lo demostraron puertas adentro, algo que vale mucho más que una historia en Instagram”, dijo Prestianni en una nota brindada al canal Telefé.

A su vez, rememoró: “En ese momento estaba mi papá ahí y la estaba pasando mal. No le gustaba que me dijeran esas cosas, de todo, que me traten de lo que me trataron. Le tuve que decir que no dijera nada porque, en la mínima que hacés algo chiquito, sale en todos lados. Le dije que era normal. Es frustrante, pero te la tenés que guardar, es así. No tenés que decir nada”.

A casi dos meses del controvertido episodio entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la eliminatoria entre el Benfica y el Real Madrid.

Origen de la denuncia e inicio del expediente disciplinario de la UEFA

La UEFA inició la investigación a partir de la denuncia de Vinícius Júnior, quien afirmó haber sido víctima de insultos racistas durante el encuentro. De acuerdo con lo publicado por ESPN, el futbolista argentino del conjunto portugués sostuvo en su declaración que no utilizó la palabra “mono”, sino que habría dicho “maricón” al delantero brasileño.

Desde el comienzo de la polémica, la dirigencia del club lisboeta manifestó su respaldo al jugador argentino. “No estuve en el campo para saber qué se dijo o no. Creemos en la palabra de nuestro jugador. Conocemos a los jugadores que tenemos en casa. Prestianni es todo, menos racista. Defendemos al jugador. La sentencia no se ha dictado; es solo una suspensión”, expresó el presidente del Benfica, Rui Costa, en declaraciones difundidas por los medios A Bola, AS y Mundo Deportivo.

Gianluca Prestianni ya se había perdido el duelo de vuelta contra el Real Madrid.

Más adelante, el dirigente profundizó su respaldo al atacante argentino de 20 años: “Creemos en nuestro jugador. Sería el primero en señalarlo si Prestianni fuera racista. El Benfica está protegiendo a su jugador, que se ha sentido muy ofendido en los últimos días. Benfica apoyará a Prestianni. ¡No hay nada probado! ¡Prestianni no es racista, lo garantizo! No es racista y está siendo condenado por racista cuando no lo es. Por eso mismo merece nuestro apoyo. Si no, no representaría al Benfica”, afirmó.

Finalmente, pese a las reiteradas disculpas públicas del futbolista y al apoyo brindado por el club —que incluyó también el respaldo del entrenador José Mourinho—, Gianluca Prestianni fue igualmente sancionado de manera contundente por la UEFA.

La contundente sanción que le impuso la UEFA a Gianluca Prestianni por su cruce con Vinícius Júnior.

Decisión de la CEDB sobre el jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni.

Tras la investigación de un inspector de ética y disciplina de la UEFA, se abrieron procedimientos disciplinarios contra el jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por una posible conducta discriminatoria.

Decisión

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido:

- Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica) . La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años , a partir de la fecha de la presente decisión.

El ente regulador de las competiciones europeas multó al volante argentino por una posible conducta discriminatoria.

Esta decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que cumplió el jugador durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica.

- Solicitar a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión antes mencionada.

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