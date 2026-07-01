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1 de julio de 2026 - 18:42
Jujuy.

La EET N° 1 presentó a sus candidatas para la FNE 2026

La elección de la nueva representante será el miércoles 8 de julio, desde las 20, en Acrópolis.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas EET 1.

Candidatas EET 1.

La elección de la nueva representante de la EET N° 1 “Escolástico Zegada” se realizará el miércoles 8 de julio, a partir de las 20, en Acrópolis, con la participación de 31 candidatas en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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La institución se prepara para vivir una nueva celebración estudiantil, en la que las jóvenes buscarán convertirse en la próxima representante del establecimiento.

La representante saliente

Solange Julieta Puca es la actual representante de la EET N° 1 “Escolástico Zegada” y será la encargada de entregar sus atributos a la candidata elegida durante la noche.

Las candidatas de la EET N° 1

  • Aylén Méndez
  • Mía López
  • Luciana Ábalos
  • Ariana Calapeña
  • Camila Amador
  • Priscila Ramos
  • Fernanda Viltes
  • Dulce Zelaya
  • Candela Serrudo
  • Rocío Toconás
  • Antonela Pelo
  • Belén Zerda
  • Luna Chavarría
  • Joselyn Fernández
  • Melany Tejada
  • Andrea Vilte
  • Rocío Soria
  • Adriana Riveiro
  • Victoria Soto
  • Karen Luna
  • Bárbara Pacheco
  • Maite Balvín
  • Antonela Balderrama
  • Candela Gonzales
  • Guadalupe Chauque
  • Eliana Carballo
  • Anabella Mendoza
  • Mayra Nieves
  • Daiana Flores
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Una nueva elección estudiantil

Las 29 candidatas participarán de la elección que definirá quién representará a la EET N° 1 durante esta edición. La actividad comenzará a las 20 y tendrá como escenario Acrópolis.

FNE 2026: las elecciones que se vienen

El cronograma confirmado hasta el momento es el siguiente:

  • Colegio Nacional Nº 2: 3 de julio.
  • Colegio Secundario 53 Palpalá: 3 de julio
  • Colegio Modelo Palpalá: 4 de julio
  • Colegio Sagrado Corazón de Palpalá: 8 de julio.
  • Colegio Secundario 5: 8 de julio
  • Colegio ETP: 8 de julio
  • Colegio Secundario 39: 8 de julio
  • Colegio EET Nº1: 8 de julio
  • Colegio Canónigo Gorriti: 9 de julio.

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