sábado 08 de noviembre de 2025

8 de noviembre de 2025 - 12:07
Streaming.

La emotiva historia de amistad que está en Netflix y conquista a los espectadores

La película de 2019 Paddleton, protagonizada por Mark Duplass y Ray Romano, narra la rutina excéntrica de dos amigos ante un diagnóstico terminal.

Federico Franco
Por Federico Franco
image

Con sólo 90 minutos de duración, Paddleton se estrenó en 2019 y puede pasar desapercibida frente a grandes producciones de Netflix. Sin embargo, esta comedia-dramática se convirtió en un hallazgo para quienes buscan algo más que entretenimiento ligero.

La trama se centra en Michael (Mark Duplass) y Andy (Ray Romano), dos vecinos de mediana edad que cultivan una amistad poco convencional: hacen pizza casera, ven películas de kung-fu y juegan un deporte inventado por ellos llamado “Paddleton”. Su rutina inquebrantable se ve alterada cuando Michael recibe un diagnóstico de cáncer terminal. A partir de allí, ambos emprenden un viaje emocional hacia lo inevitable, pero también hacia el valor del afecto incondicional.

Lo que hace especial a esta película es su mezcla de humor, ternura y dolor, sin caer en lo melodramático. Tal como valoraron críticos: “Su simplicidad es admirable… cuando se centra en las charlas de Michael y Andy, la película brilla.”

Para quienes la disfruten, el artículo de recomendaciones sugiere tres títulos similares disponibles en la plataforma que también apelan a la amistad, la sensibilidad y la brevedad.

En definitiva, Paddleton no es sólo una opción más en el catálogo de Netflix: es una invitación a reflexionar sobre la vida, la amistad y lo que significa acompañarse hasta el final.

Embed - PADDLETON Official Trailer (2019) Ray Romano, Mark Duplass Netflix Drama Movie HD

