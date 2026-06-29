La Escuela Nº275 del paraje Cara Cara en Yavi necesita la ayuda de todos

La Escuela N° 275 Libertadores de América, ubicada en la comunidad del paraje Cara Cara , en el departamento Yavi, necesita la colaboración de la comunidad para cubrir las necesidades de sus 17 estudiantes y avanzar con proyectos destinados a mejorar las condiciones del establecimiento.

El Portillo. Yavi: hallaron el cuerpo de una mujer de 76 años que era buscada desde el 23 de noviembre

El Portillo. Hallaron el cuerpo de una persona en una zona rural del departamento de Yavi

María del Carmen Tejerina, madrina de la escuela, explicó que los niños tienen entre 3 y 12 años y permanecen en la institución desde las 7 de la mañana hasta las 16. La escuela se encuentra en una zona alejada de los centros urbanos, entre los cerros y en cercanías de Pumahuasi.

Una de las principales preocupaciones está relacionada con las bajas temperaturas que se registran en la zona. Según relató María del Carmen, algunos estudiantes no cuentan con ropa de abrigo, medias ni zapatillas adecuadas.

En algunos casos, los niños utilizan calzado que anteriormente perteneció a sus hermanos mayores. La situación se vuelve más compleja por la extensión de la jornada escolar y las condiciones climáticas que deben afrontar diariamente.

Además, la sala de Nivel Inicial no cuenta con una salamandra para calefaccionar el espacio durante los días de intenso frío.

Materiales didácticos y útiles escolares

La institución también necesita materiales para las actividades educativas. Entre los elementos solicitados se encuentran juegos de encastre, juegos de mesa, goma EVA, cartulinas, plasticola, lápices, mochilas y otros útiles escolares.

María del Carmen señaló que, al visitar el establecimiento a comienzos del año, pudo conocer las dificultades que tenían los alumnos para iniciar las clases con los materiales necesarios, especialmente los niños de entre 3 y 5 años.

“Estamos hablando de cosas muy básicas”, expresó la madrina de la institución al detallar las necesidades del establecimiento.

Buscan construir una cancha para los 17 estudiantes

Otro de los proyectos es la construcción de una cancha donde los alumnos puedan realizar Educación Física y practicar deportes. Actualmente, las clases se desarrollan dentro del comedor debido a que la escuela no cuenta con un espacio deportivo adecuado.

Los estudiantes tampoco tienen suficientes pelotas, colchonetas ni otros elementos necesarios para realizar actividades físicas, jugar al fútbol o practicar básquet.

María del Carmen indicó que existe la posibilidad de contar con colaboración para la mano de obra, pero necesitan reunir cemento y otros materiales para concretar la obra.

“Estos 17 niños necesitan un espacio para hacer sus clases de gimnasia, tener su cancha y poder jugar”, manifestó.

Un invernadero y un techo para el patio

Entre las iniciativas impulsadas por la comunidad educativa también se encuentra la construcción de un invernadero, que permitiría producir alimentos dentro de la propia escuela.

La institución posee además un horno de barro que no se encuentra en buenas condiciones y necesita un techo para el patio. Actualmente, cuando llueve, los alumnos deben permanecer dentro del salón porque no cuentan con un sector cubierto para jugar o desarrollar otras actividades.

Campaña “Un Sol para la Escuelita 275”

La campaña solidaria fue denominada “Un Sol para la Escuelita 275 Libertadores de América” y se desarrollará durante todo julio. El objetivo es reunir donaciones y preparar una celebración para el Día del Niño.

María del Carmen explicó que muchos de los estudiantes no suelen recibir regalos ni tienen la posibilidad de realizar viajes o conocer otros lugares, más allá de algunas participaciones en encuentros deportivos entre escuelas.

La iniciativa busca acompañar a los niños durante la segunda mitad del ciclo lectivo y ayudar a concretar los proyectos de la institución.

Cómo colaborar con la escuela

Las personas interesadas en donar ropa de abrigo, zapatillas, medias, útiles escolares, materiales didácticos, elementos deportivos o colaborar económicamente pueden comunicarse con María del Carmen a través de la cuenta de Instagram @valientescorazones.26.

La madrina de la escuela indicó que también se habilitó un CVU para recibir aportes destinados a los proyectos y necesidades del establecimiento. El número es: 0000003100075022725138 y está a nombre de maria del carmen tejerina.