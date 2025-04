La impactante denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani: qué dijo

Embed

Ante la pregunta de Yanina Latorre sobre los motivos por los que eligió hacer la denuncia en este momento, Viviana Canosa explicó: “Fue algo natural, no lo pensé. [...] No me sumaba nada, no se me ocurría por dónde empezar a contarlo”. También detalló sobre el proceso: “Tengo todo ordenado, me pasé laburando todo el fin de semana”. Finalmente, remarcó con firmeza: “No tengo miedo. Creo que uno a veces es un instrumento para comunicar las cosas”.