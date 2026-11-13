La Joaqui impactó con su nuevo look y una producción de fotos en redes sociales

Después de celebrar el cumpleaños de su hija Eva y sin responder a los comentarios indirectos de Luck Ra , La Joaqui llamó la atención de sus seguidores al estrenar una imagen completamente renovada . La intérprete de RKT decidió despedirse de su pelo largo y apostar por un look mucho más corto.

Su nueva imagen la lució en una sesión de fotos en bikini publicada en sus redes sociales . En las imágenes, la artista posa delante de una puerta de color blanco, bajo una luz de tonalidad cálida y vestida con un traje de baño de dos piezas en color beige. Para completar su apariencia, lució el pelo oscuro con algunas trenzas pequeñas en la zona superior y mechones libres a ambos lados del rostro. También sumó pendientes plateados y un delineado intenso en los ojos.

La producción fotográfica permitió apreciar distintos diseños que lleva tatuados en el cuerpo, como una telaraña ubicada en el medio del pecho y la figura de un conejo en la zona inferior del abdomen. Las tomas, realizadas en orientación vertical, mantuvieron una estética visual basada principalmente en matices crema, rosados y beige.

La cantante de RKT también compartió sus impresiones sobre su renovada apariencia en el círculo privado que tiene en Instagram . “Me corté el pelo, ¿qué les pareció?”, les preguntó a sus seguidores a través de un mensaje.

El posteo recibió numerosas reacciones positivas de sus fanáticos, que destacaron lo bien que le sienta el nuevo corte. “¿Todo te va a quedar tan lindo?”, expresó una usuaria, mientras que otra manifestó su admiración con el comentario: “Qué belleza por favor madre”.

Entre quienes se pronunciaron sobre su nueva imagen estuvo Tiago PZK, novio de la artista, que reaccionó con una escueta palabra acompañada de emojis románticos: “Dios”. A su vez, Flor Jazmín Peña le dedicó un elogio al escribir “Es joda Joaquina, te queda increíble ese pelo”, mientras que Romina Malaspina expresó su aprobación mediante varios corazones negros.

La historia sentimental de La Joaqui y Luck Ra llegó a su fin hace más de tres meses, pero algunas publicaciones de ambos artistas siguieron despertando comentarios y conjeturas entre sus seguidores. La reciente confirmación del vínculo entre la cantante y Tiago PZK volvió a poner el foco sobre su anterior pareja, especialmente después de que el músico cordobés difundiera una historia que reavivó las versiones acerca de cómo terminó aquel romance.

Luck Ra y un sugestivo mensaje en Instagram: ¿Para la Joaqui y Tiago PZK?

El cantante compartió en su cuenta de Instagram una imagen completamente negra que llevaba escrita una frase vinculada con una ruptura amorosa. “Aunque ya no estés aquí, me duele saber ahora duermes con él”, expresó en la publicación, que acompañó con los emojis de un rostro afligido, un corazón partido y un águila.

En ningún momento de la historia mencionó a una persona en particular ni incorporó imágenes u otros detalles que permitieran reconocer a quién estaba dirigido el mensaje. Tampoco nombró directamente a La Joaqui ni a Tiago PZK. A pesar de esa falta de precisiones, la publicación apareció en medio de la repercusión que genera actualmente la situación sentimental de los tres músicos en las plataformas digitales.

La frase despertó distintas interpretaciones entre sus seguidores. Mientras algunos consideraron que podía estar dirigida a su antigua pareja, otros especularon con que se tratara de una estrofa de una canción o de un adelanto de algún lanzamiento próximo. De todas formas, el músico no brindó ninguna aclaración que permitiera confirmar alguna de esas hipótesis.

Esta no es la primera vez que una publicación de Luck Ra provoca especulaciones en las redes. Durante octubre, el artista había difundido otra historia con fondo negro en la que se leía: “Esos ojos apagados ya no brillan”. En ese momento, acompañó la frase con un emoji de tristeza, pero tampoco ofreció detalles sobre su significado ni aclaró si estaba relacionada con algún episodio de su vida privada o con una futura producción musical.

La ausencia de explicaciones por parte del cantante dio lugar a numerosas conjeturas entre sus fanáticos. Mientras algunos relacionaron los dos mensajes con el final de su vínculo sentimental con La Joaqui y buscaron posibles referencias a esa historia en las palabras elegidas, otros consideraron que podrían ser adelantos de canciones todavía no estrenadas o parte de una campaña para promocionar un próximo lanzamiento musical.

Las reacciones en las plataformas digitales también incluyeron opiniones contrarias a la teoría de una indirecta. Algunos seguidores pusieron en duda esa interpretación y señalaron que fue una de las partes de la pareja quien decidió terminar la relación. A su vez, otros comentarios relacionaron las frases con las situaciones personales que atraviesan actualmente los protagonistas, aunque ninguno de esos planteos recibió una confirmación de los involucrados.

Por ahora, Luck Ra no explicó qué quiso transmitir con su publicación ni hizo alusión directa a La Joaqui o Tiago PZK. De esta manera, el contenido de la historia continúa sujeto a las conjeturas del público, tal como sucedió con la frase que el cantante difundió durante octubre.