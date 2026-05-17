La Justicia citó a Chiqui Tapia para que explique qué rol tuvo en la liberación de Nahuel Gallo

El fiscal Carlos Stornelli pidió que el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, brinde detalles sobre las gestiones realizadas durante el operativo que permitió el regreso del gendarme argentino, detenido más de un año en Venezuela.

AFA y la liberación de Nahuel Gallo La declaración de Claudio “Chiqui” Tapia fue solicitada luego del testimonio que Nahuel Gallo brindó ante la Justicia Federal sobre su cautiverio. La investigación intenta determinar el alcance de la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino en las negociaciones que derivaron en la liberación del agente.

La Justicia federal avanzó con una nueva medida en la causa que investiga la liberación de Nahuel Gallo y citó a declarar al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El pedido fue impulsado por el fiscal Carlos Stornelli, quien busca conocer de qué manera participó la entidad del fútbol argentino en las gestiones que permitieron el regreso del gendarme al país tras permanecer 448 días detenido en Venezuela.

La convocatoria judicial se produjo días después de que Gallo prestara una extensa declaración ante la Justicia Federal, donde relató las condiciones de detención y denunció haber sufrido torturas durante su cautiverio. Según trascendió, la fiscalía pretende reconstruir cómo se desarrollaron las negociaciones y qué actores intervinieron en el operativo.

La participación de la AFA en el caso tomó relevancia pública luego de que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, revelara que el gendarme recibió una comunicación de Tapia poco antes de abordar el vuelo privado que lo trasladó a la Argentina. De acuerdo con la funcionaria, ese contacto fue determinante para que Gallo confirmara que efectivamente regresaría al país. Además, desde el Gobierno reconocieron que la entidad futbolística habría tenido un papel activo como canal de negociación para destrabar la liberación. La investigación judicial ahora intentará establecer el alcance concreto de esas gestiones y el vínculo entre la AFA y las autoridades venezolanas durante el operativo.

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