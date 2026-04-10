La Justicia investiga más de US$80 mil gastados por Manuel Adorni en dos años

La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con el análisis de una serie de gastos en dólares realizados en los últimos dos años. La Justicia ahora busca determinar si esas erogaciones pueden ser justificadas con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete y su entorno.

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El avance se da luego de que el juez federal Ariel Lijo dispusiera el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Esa decisión habilitó el acceso a cuentas, consumos, créditos y movimientos financieros, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.

Entre los principales montos bajo análisis aparece el pago de 30 mil dólares al momento de la compra del departamento de la calle Miró, en Caballito. Según consta en la causa, el inmueble fue adquirido por 230 mil dólares , con una hipoteca de 200 mil otorgada por las propias vendedoras, por lo que Adorni debió cubrir la diferencia inicial.

A esa operación se suma un pago de 20 mil dólares por la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, cuyo valor total fue de 120 mil dólares . En ese caso, otros 100 mil dólares habrían provenido de una hipoteca previa sobre un departamento en la calle Asamblea.

La investigación también incluye un pago de 30 mil dólares realizado en noviembre de 2025 para cancelar parte de esa hipoteca vinculada al inmueble de Asamblea, además de 5 mil dólares correspondientes a la tasa de ingreso al country Indio Cuá.

Viajes, pasajes y otras erogaciones

La Justicia también incorporó a la causa otros gastos en dólares vinculados a viajes. Entre ellos aparece el vuelo en avión privado a Punta del Este, que el propio Adorni habría señalado que costó 3600 dólares. A eso se suma el pasaje de su esposa en el viaje oficial a Nueva York, que ascendió a 5154 dólares, según la documentación incorporada al expediente.

Manuel adorni Manuel Adorni.

En conjunto, estos movimientos configuran un volumen de gastos que ronda los 90 mil dólares en cerca de dos años, sin contar los montos correspondientes a las hipotecas. De acuerdo al expediente, se trata de erogaciones registradas “en blanco”, pero que igual deben ser explicadas en función de los ingresos declarados.

La causa sigue avanzando

Otro de los puntos que todavía no está completamente determinado es el costo de las refacciones realizadas tanto en el departamento de Caballito como en la vivienda de Indio Cuá. Según el expediente, esas obras forman parte de nuevas medidas de prueba que la fiscalía prevé profundizar.

La investigación tiene como eje central la compra del inmueble de Caballito y la estructura financiera utilizada para concretarla. La fiscalía ya sostuvo que existen motivos suficientes para avanzar con el expediente y esclarecer la conformación patrimonial del funcionario.

Mientras tanto, desde el entorno de Adorni rechazan las acusaciones y aseguran que la situación quedará aclarada cuando se publique su próxima declaración jurada. Pero en la Justicia el objetivo es otro: cruzar todos los datos disponibles y verificar si la cuenta, efectivamente, cierra.