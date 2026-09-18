La llegada del Papa dispara el interés por ir a Luján y Córdoba: las búsquedas suben hasta 1800%

Las búsquedas de alojamiento en Luján se dispararon 1803% para los días de la visita del papa León XIV a la Argentina.

El anuncio oficial de la visita del Papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre , generó con casi dos meses de antelación un fuerte movimiento en las consultas vinculadas con opciones de alojamiento y medios de traslado en los distintos puntos contemplados en la agenda.

De cara a la llegada del sumo pontífice al país , las búsquedas de hospedaje en Luján registraron un incremento del 1803% durante las fechas previstas para su visita. En Córdoba , en tanto, el aumento alcanzó el 398% .

Por el momento, la mayor parte de la actividad se refleja en las consultas realizadas por los turistas , ya que se prevé que las reservas y adquisiciones se definan cuando falte menos tiempo para las fechas señaladas. En cuanto a los servicios de micro , lo habitual es que los pasajes se compren con una anticipación de entre dos y tres semanas, aunque el volumen inicial de búsquedas ya evidencia una variación respecto de períodos anteriores .

Según las cifras de Booking, Luján concentra el incremento más pronunciado , en línea con su condición de uno de los destinos de peregrinación religiosa más importantes de la Argentina. El interés también se expandió hacia otras ciudades de los alrededores durante esas mismas jornadas. En General Rodríguez, las consultas por hospedaje aumentaron 1354%, mientras que en Pilar crecieron 105%.

La tendencia también alcanza a distintos puntos de la provincia de Córdoba y no se limita a su ciudad capital. De acuerdo con los datos recopilados por la plataforma, Alta Gracia tuvo una suba del 399% en las búsquedas, y Villa Carlos Paz registró un incremento del 43%.

Más allá de los destinos centrales

El interés generado por la visita del Papa también se advierte en el transporte de pasajeros, y no únicamente en las opciones de hospedaje. Desde Plataforma 10 señalaron que comenzaron a percibir una modificación en el comportamiento de los usuarios a partir del 5 de agosto, fecha en la que se hizo pública la agenda oficial del viaje.

Al contrastar el volumen de búsquedas acumulado hasta este jueves con el registrado durante el mismo período de 2025, tomando como referencia viajes a Luján programados entre el 8 y el 11 de noviembre, la empresa informó que las consultas de pasajes se multiplicaron por 5,7. En términos porcentuales, esto equivale a un incremento del 470%.

En el caso de Córdoba, el volumen de consultas por servicios de ómnibus también experimentó un marcado crecimiento: alcanzó un nivel 2,2 veces superior al observado un año antes para una fecha equivalente en términos de anticipación.

Jujeños a Córdoba por la visita del Papa León XIV

En Luján, por su parte, el comportamiento de las búsquedas estuvo estrechamente vinculado con la difusión del itinerario. Los registros de Plataforma 10 muestran que el incremento se inició el 5 de agosto y, a partir de ese momento, las consultas diarias se sostuvieron en valores que no se habían registrado antes de que se hiciera público el recorrido.

El mayor interés también comenzó a hacerse visible en las plataformas digitales de viajes. Paula Cristi, gerenta general de Despegar en Argentina y Uruguay, señaló que la empresa detectó un incremento en las búsquedas relacionadas con dos de las ciudades incluidas en el recorrido.

“El papa León XIV estará en Buenos Aires el 9 de noviembre, en Córdoba el 10 y en Luján el 11, y su visita ya empieza a mover el mapa turístico argentino. En Despegar registramos un 20% más de búsquedas hacia Buenos Aires y Córdoba para las fechas que coinciden con su visita, respecto de las semanas anteriores”, señaló.

Más consultas desde el exterior y viajes en grupos

La expectativa en torno a la visita del Papa también comenzó a generar movimiento entre quienes llegan desde otros países. De acuerdo con los registros de Booking, las búsquedas realizadas por argentinos para viajar dentro del territorio nacional durante las fechas relacionadas con el viaje aumentaron 15%, aunque el crecimiento fue todavía más marcado entre los usuarios extranjeros.

Entre los viajeros provenientes de otros mercados, Chile encabezó el incremento, con una suba del 77% en las consultas, seguido por Perú, con un avance del 56%. En tanto, las búsquedas efectuadas desde España y Alemania crecieron 44% en ambos casos, mientras que las procedentes de Brasil registraron un aumento del 32%.

El modo en que los viajeros planean trasladarse también comienza a mostrar un comportamiento diferente al habitual en otros viajes de descanso. Las consultas correspondientes a personas que viajarían solas registraron una suba del 29%, mientras que aquellas vinculadas con salidas en grupo se incrementaron un 26%.

Si bien estas cifras representan planes e interés de viaje y no operaciones ya confirmadas, la tendencia coincide con el aumento de las búsquedas de pasajes terrestres y alternativas de hospedaje en las localidades que formarán parte de la visita del papa León XIV.

“Este movimiento no es solo una señal de interés: muestra cómo los grandes acontecimientos pueden transformar la atención en movimiento turístico. Desde nuestra plataforma vemos cómo eventos culturales, deportivos y de escala internacional pueden modificar la demanda, poner destinos en el radar de millones de viajeros y generar nuevos flujos turísticos, incluso en períodos muy cortos”, afirmó.