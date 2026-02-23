La mesa política del Gobierno está reunida por el tratamiento de leyes en el Congreso

El Gobierno nacional convocó este lunes por la tarde a su mesa política en Casa Rosada con el objetivo de ordenar la estrategia parlamentaria de las próximas semanas. El encuentro se dio en un momento clave, con la reforma laboral a punto de ser debatida en el Senado y con una agenda cargada de proyectos que el oficialismo busca aprobar antes y después del inicio del período ordinario.

Según indicaron fuentes del Ejecutivo, la prioridad inmediata es garantizar los votos necesarios para convertir en ley la Reforma Laboral y avanzar con la Ley Penal Juvenil . En el oficialismo confían en que la Cámara alta convalidará los cambios introducidos en Diputados, entre ellos la eliminación del artículo 44, que había generado fuertes cuestionamientos por el régimen de licencias médicas.

En paralelo, el Gobierno apunta a llegar a marzo con el terreno allanado para tratar otras iniciativas sensibles, como las modificaciones a la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Glaciares. La intención es abrir el período ordinario con un paquete de proyectos ya encaminados y con acuerdos políticos consolidados con los bloques dialoguistas.

Del encuentro participaron referentes del núcleo duro del oficialismo y autoridades parlamentarias, que vienen negociando apoyos con sectores provinciales y parte de la oposición no kirchnerista. En Casa Rosada admiten que el margen para avanzar con algunas reformas es ajustado y que cada votación requerirá acuerdos finos en ambas cámaras.

La reunión se enmarca en una semana de definiciones políticas. Este martes, además, el presidente Javier Milei encabezará un encuentro de Gabinete para delinear los ejes de gestión de 2026 y fijar las prioridades legislativas para el nuevo período parlamentario.