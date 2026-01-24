La morosidad de las familias volvió a crecer y alcanzó su nivel más alto desde 2010

La morosidad de las familias volvió a incrementarse en noviembre y alcanzó el 8,8%, el nivel más alto desde al menos 2010. Así lo informó este viernes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su Informe de Bancos, donde detalló que el indicador acumula 13 meses consecutivos de aumento.

De acuerdo con el organismo, el deterioro estuvo explicado principalmente por el comportamiento de los préstamos destinados al consumo, que concentraron el mayor incremento mensual de irregularidad.

El informe oficial reveló que la situación financiera de los hogares mostró un marcado empeoramiento en el último año. En noviembre de 2024, la morosidad de las familias se ubicaba en apenas 2,6%, lo que implica que el nivel actual se triplicó en términos interanuales.

En paralelo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto también mostró una suba significativa y se ubicó en 5,2%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre.

Empresas, con menor nivel de mora

A diferencia de los hogares, el segmento de las empresas presentó un desempeño más estable. Según el BCRA, la morosidad corporativa se ubicó en 2,3%, muy por debajo del nivel registrado en los créditos a familias, lo que refleja una mayor capacidad de cumplimiento en ese sector.

Previsiones y cobertura del sistema financiero

El Banco Central destacó que las previsiones totales del sistema financiero alcanzaron el 97% del saldo de crédito en situación irregular. En términos agregados, estas previsiones representaron el 5,1% del total de las financiaciones al sector privado, un dato que refleja el esfuerzo de las entidades por cubrir eventuales incobrabilidades.

Menor liquidez en pesos, mejora en dólares

Durante noviembre, los ratios de liquidez en moneda nacional del sistema financiero mostraron una reducción entre puntas de mes. El cociente entre disponibilidades y depósitos en pesos se ubicó en 14,2%, con una caída mensual de 1,3 puntos porcentuales, aunque con una mejora interanual de 4,7 puntos.

La liquidez amplia en pesos alcanzó el 35,9% de los depósitos en moneda nacional, con una baja mensual de 4,4 puntos y una caída interanual de 8 puntos. En contraste, el ratio de liquidez en moneda extranjera aumentó a 61,9% de los depósitos en dólares, con una suba mensual de 2,3 puntos porcentuales.

Solvencia y rentabilidad del sistema

Pese al aumento de la morosidad, el BCRA aseguró que el sistema financiero mantiene un “nivel importante de solvencia”, cumpliendo con holgura los requisitos prudenciales. La integración de capital del sistema se ubicó en 28,6% de los activos ponderados por riesgo y en 47,2% del financiamiento al sector privado neto de previsiones.

En cuanto a la rentabilidad, en noviembre fue prácticamente neutra en relación con los activos, con un retorno sobre activos (ROA) de 0,1%. En los últimos 12 meses, el ROA acumulado fue de 1,1% y el retorno sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 4,7%, ambos por debajo de los niveles registrados un año atrás.

El informe del Banco Central expone así un escenario de creciente presión sobre los hogares, con mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias, en un contexto que contrasta con la solidez general del sistema financiero.