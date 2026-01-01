jueves 01 de enero de 2026

1 de enero de 2026 - 10:19
Bienvenida.

La primera bebé del año en Jujuy nació a las 00:02 en el Hospital Materno Infantil

La primera bebé del 2026 en Jujuy llegó apenas dos minutos después de la medianoche en el hospital Materno Infantil.

Claudio Serra
Claudio Serra
La primera bebé del año en Jujuy (Foto ilustrativa)

La primera bebé del año en Jujuy (Foto ilustrativa)

El 2026 comenzó con una noticia llena de alegría en el Hospital Materno Infantil de Jujuy, donde a las 00:02 nació la primera bebé del año. La pequeña, de sexo femenino, llegó al mundo en perfectas condiciones y con un peso de más de 3.700 gramos.

Según informaron desde el centro de salud, el equipo médico destacó que el parto se desarrolló sin complicaciones y tanto la recién nacida como su mamá se encuentran en buen estado de salud, recibiendo los cuidados correspondientes en la maternidad.

El primer bebé en el resto del país

Los primeros minutos del 2026 estuvieron marcados por una serie de nacimientos casi simultáneos en distintas provincias argentinas, según datos oficiales y reportes de medios locales. Entre las 00:00 y las 00:08, al menos cuatro bebés llegaron al mundo en Mendoza, San Luis y Tucumán, dando inicio al nuevo año con una ola de alegría en los centros de salud del país.

El primer registro horario se dio exactamente a las 00:00, cuando Juana Delfina nació en el Hospital Lagomaggiore, en Mendoza. En el mismo minuto, pero a más de 700 kilómetros, la provincia de San Luis también recibió a su primera recién nacida del año, quien llegó al mundo por parto natural con un peso de 2,950 kilogramos.

La secuencia de nacimientos continuó a las 00:02 en Tucumán, donde la pequeña nació por parto normal en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, uno de los principales centros maternos de la región.

Minutos más tarde, a las 00:08, el mismo instituto tucumano registró otro nacimiento, el de un niño quien llegó mediante cesárea y se convirtió en el cuarto bebé confirmado dentro de los primeros minutos del año. Hasta el momento, estos son los nacimientos oficialmente verificados dentro del rango horario de los primeros quince minutos de 2026.

