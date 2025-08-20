La receta de la abuela para la mejor torta de manzanas

Separar las claras de las yemas para iniciar esta rica receta de la abuela

Las recetas de la abuela nunca fallan : simples, rápidas y con ese toque casero que siempre conquista. Hoy te traemos una opción facilísima para sorprender a la familia o disfrutar en la merienda: una torta de manzana sabrosa, húmeda y con aroma irresistible, ese "perfume" que te lleva a momentos de la infancia cuando llegabas de vista . No necesitás ser un experto en la cocina, porque este paso a paso es tan práctico que cualquiera puede animarse.

Esta torta, es la prueba de que con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, podés lograr un postre casero que llena la casa de aroma y la mesa de sonrisas. Una opción ideal para la merienda, el desayuno o ese antojo dulce de la tarde.

Preparación paso a paso

Separar las claras de las yemas y batirlas: Batir las claras con una pizca de sal hasta que se forme una espuma firme. En otro bol, batir las yemas con el azúcar hasta lograr una mezcla clara, espumosa y con más volumen.

Aromatizar: Añadir el jugo y la ralladura de limón. Si lo deseás, podés sumar unas gotas de esencia de vainilla o un toque de canela.

Integrar: Incorporar la harina y la levadura. Luego sumar las claras batidas, mezclando suavemente con movimientos envolventes.

Añadir las manzanas: Pelarlas (truco: con pela papas es más fácil) y cortarlas en rodajas finas o cubos. Mezclarlas con la masa junto con las nueces picadas.

Preparar el molde: Enmantecar y enharinar bien el molde, o cubrir con papel manteca para mayor facilidad.

Hornear: Verter la mezcla en el molde y hornear en horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos, hasta que esté dorado y firme al tacto.

Los datitos

Una vez que sacamos del horno, te sugiero que no te apures, dejes enfriar un poco, sobre todo el molde para poder "desmoldar" de una manera más fácil.

Ojo con los chicos!!!, es muy tentador probarla recién sacada del horno, pero no sería lo optimo. Después de esos pequeños consejos, solo queda disfrutar!

Listo para servir y disfrutar de esta Torta de Manzana

Así de simple es preparar una torta de manzana fácil y deliciosa, con ese aire clásico de las recetas de la abuela que nunca pasan de moda. Una propuesta rápida, casera y llena de sabor, perfecta para acompañar con un té, un café o unos mates compartidos. Porque lo mejor de estas preparaciones no solo está en el sabor, sino en el momento de disfrutarlo juntos.