La receta de la abuela para un postre fácil y rápido

La tradición culinaria familiar guarda tesoros que resisten el paso del tiempo. Entre ellos, aparece un postre sencillo y económico que es una receta de abuela que solía preparar años atrás y que hoy revive como una opción casera, fácil de hacer y deliciosa,

Es una crema similar al flan elaborada a base de fécula de maíz. Aunque esta costumbre se fue perdiendo con los años, todavía en algunos hogares se replica la receta original, ideal para compartir en familia o disfrutar en cualquier momento del día.

Ingredientes necesarios 2 tazas de leche

½ taza de azúcar

3 yemas

2 cucharadas de fécula de maíz

1 cucharadita de esencia de vainilla

Piel de limón o naranja a gusto

Paso a paso de la preparación Calentar la leche junto con la piel de cítrico y el azúcar. Cuando los granos se disuelvan, retirar la cáscara.

En un bowl, mezclar la fécula de maíz con las yemas y un chorrito de leche hasta lograr una preparación sin grumos. Se recomienda ayudarse con una batidora.

Incorporar de a poco la mezcla a la leche caliente, cocinar a fuego bajo y revolver con batidor de varillas para evitar grumos.

Continuar hasta obtener una textura cremosa o más espesa, según la preferencia.

Dejar enfriar, servir en compoteras o vasitos y llevar a la heladera por 20 minutos.

Tiempo de cocción: 15 minutos

Tiempo total de preparación: 35 minutos El toque clásico: caramelo La receta fiel de la abuela no podía dejar de lado el caramelo. Para hacerlo, basta con derretir media taza de azúcar en una sartén hasta que adquiera un color dorado y distribuirlo en los moldes antes de colocar la mezcla. De esta manera, con pocos ingredientes y en apenas media hora, se puede recuperar un postre de la memoria familiar que combina sencillez, sabor y tradición.

