La respuesta viral de una nena tras cantar el himno nacional

“Era más que nada para mandar al grupo de la familia que tenemos. Yo estaba con dos amigas y ellas también la filmaron sin saber lo que iba a pasar al final. Calculo que lo aprendió hace poco. Me reí mucho, pero fue una de las millones que viví con Dulce”, contó la dueña de un posteo que superó los 5.8 millones de visualizaciones en TikTok.

“Cuando lo empecé a compartir por WhatsApp todos me decían ‘hacelo viral’. Al día siguiente me puse a editar el video y lo subí sin esperar nada, pero ya me había generado intriga saber qué podría pasar, ya que todos me comentaban mucho”, sostuvo.

Era la primera vez que la nena de siete años cantaba el himno.

El video de la nena se viralizó rápidamente

“Llegó a 140.000 reproducciones en muy poco tiempo y ahí me di cuenta de que iba a ser viral. No lo podía creer”, añadió la mujer que habita en el barrio porteño de Coghlan. Luli indicó que en la escuela los docentes y los compañeros la felicitaron y le hicieron comentarios sobre el video. “Ahora está esperando el momento en el que alguien le pida una foto”, dijo entre risas.

“Se empezó a enganchar más con el futbol a raíz de que el papá la lleva a la cancha de Racing, y empezó a entender más. De hecho, se pone super nerviosa cuando el otro equipo está por meter gol, grita mucho. Y cuando mete un gol Racing o Argentina festeja como loca”, acotó.

Dulce es tan apasionada que incluso prohíbe a su tía usar el celular mientras ven el partido: “Conoce a De Paul, Messi y Di María. Lo único que me comentó a raíz de esto que se le cumplió el sueño de que algún jugador de fútbol la vea”, completó.

