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18 de julio de 2026 - 20:45
Mundial 2026.

La Selección argentina modificó su último entrenamiento antes de la final del Mundial

La fuerte tormenta eléctrica que afectó a Nueva Jersey obligó a la Selección argentina a cambiar los planes de su última práctica antes de la final del Mundial 2026 frente a España. El cuerpo técnico priorizó la seguridad del plantel y adaptó la actividad.

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Por  Verónica Pereyra
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Las condiciones meteorológicas impidieron que el plantel trabajara con normalidad en el campo de juego, por lo que la planificación debió ajustarse para evitar riesgos y preservar a los futbolistas a horas del encuentro decisivo frente a España.

La lluvia cambió los planes de Scaloni

El entrenamiento estaba previsto como la última puesta a punto antes de la final, pero la tormenta obligó a reducir las tareas al aire libre. El cuerpo técnico reorganizó la actividad y priorizó trabajos bajo techo mientras esperaba una mejora en el clima.

La decisión respondió a los protocolos de seguridad que se aplican en Estados Unidos cuando se registran tormentas eléctricas, una situación que también afectó a otras delegaciones durante el Mundial.

Argentina, enfocada en la gran final

Más allá del contratiempo climático, en el plantel reina la tranquilidad y el foco sigue puesto en el partido que definirá al campeón del mundo. Lionel Scaloni ultima detalles del equipo que enfrentará a España, con la ilusión de conquistar un nuevo título mundial.

El mal tiempo no altera el objetivo de la Albiceleste, que buscará hacer historia una vez más en la gran final del Mundial 2026.

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