8 de agosto de 2025 - 08:50
Mundial 2026.

La Selección argentina suspende su gira por China y suma un amistoso con México en Estados Unidos

La Albiceleste cambiará su itinerario de octubre: en lugar de viajar a Asia, enfrentará a un clásico rival en Chicago.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Selección Argentina.

Selección Argentina.

La Selección argentina de Lionel Scaloni modificó sus planes para la próxima Fecha FIFA de octubre. La gira amistosa por China, que ya estaba pactada, quedó cancelada y en su lugar se confirmó un duelo atractivo ante un rival “clásico” para la Albiceleste: México.

El partido se disputará en Chicago, Estados Unidos, entre el 6 y el 14 de octubre, en el marco de la preparación para el Mundial de 2026. La decisión se tomó por varios factores, entre ellos, el extenso traslado que implicaba viajar a Asia en plena temporada y la preferencia de los jugadores por evitar ese desgaste físico.

La última vez que Argentina jugó en Asia fue en junio de 2023, enfrentando a Indonesia y Australia. Luego, se había programado un amistoso contra Nigeria en Hangzhou, pero fue cancelado tras la polémica por la ausencia de Lionel Messi en un partido en Hong Kong con Inter Miami. Desde entonces, el seleccionado no regresó a ese mercado, a pesar de su gran crecimiento de popularidad tras ganar el Mundial de Qatar 2022.

image

México-Argentina: un duelo que siempre genera expectativa

Aunque la rivalidad no es originaria de Argentina, los enfrentamientos contra México siempre captan la atención de los hinchas, especialmente tras los choques en Copas del Mundo. Los futbolistas argentinos han declarado en varias ocasiones que no existe animosidad hacia el conjunto azteca, pero los antecedentes deportivos le dan un condimento especial a cada cruce.

Más amistosos por definir

Junto al partido ante México, la AFA confirmó que habrá otro amistoso en esa misma ventana de octubre, aunque aún no se reveló el rival ni la sede. Se presume que también se jugará en Estados Unidos, aprovechando la logística y el interés del público norteamericano.

Lo que queda en 2025 para la Scaloneta

En septiembre, Argentina recibirá a Venezuela (4 de septiembre) y visitará a Ecuador (9 de septiembre) por Eliminatorias Sudamericanas. Luego, en octubre, afrontará estos dos amistosos y, en noviembre, otra doble fecha FIFA con rivales todavía por confirmar.

Los jugadores de la Selección Argentina nominados al Balón de Oro

En paralelo a la reorganización de la agenda, se conoció los futbolistas argentinos fueron nominados a premios de la revista France Football. Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez integran la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2025, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez compite por el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del año.

image

Un cierre de año con mucho en juego

Septiembre

  • 4 de septiembre a las 20.30: Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas.
  • 9 de septiembre a las 20: Ecuador vs. Argentina por Eliminatorias Sudamericanas.

Octubre

  • Del 6 al 14 habrá amistosos por Fecha FIFA (ante México y un rival a confirmar)

Noviembre

  • Del 10 al 18 habrá amistosos por Fecha FIFA (sin rival confirmado)

