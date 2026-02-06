Lanús vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

El cotejo entre Lanús y Talleres, por la fecha 4 del Apertura, se jugará el próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 19:15 (hora Argentina), en el estadio la Fortaleza.
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Lanús viene de un resultado igualado, 2-2, ante Instituto.
Talleres viene de caer derrotado 1 a 2 ante Platense. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.
En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 5 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Lanús quien ganó 1 a 0.
Nicolás Lamolina es el elegido para dirigir el partido.
