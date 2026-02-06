Lanús vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Lanús y Talleres, por la fecha 4 del Apertura, se jugará el próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 19:15 (hora Argentina), en el estadio la Fortaleza.

Así llegan Lanús y Talleres Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura Lanús viene de un resultado igualado, 2-2, ante Instituto.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres viene de caer derrotado 1 a 2 ante Platense. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 5 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Lanús quien ganó 1 a 0. Nicolás Lamolina es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Independiente: 13 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Defensa y Justicia: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Boca Juniors: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Dep. Riestra: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Gimnasia (Mendoza): 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Rosario Central: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs San Lorenzo: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Unión: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina) Horario Lanús y Talleres, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

